IL CAMPIONATO. Juve Stabia vince. Il quarto posto è a nove lunghezze

Dai dodici di una settimana fa, la sconfitta di Modena fa scendere a nove i punti di vantaggio del Pisa rispetto al quarto posto. Una posizione senza padroni al momento in campionato, adesso occupata dalla neopromossa Juve Stabia, che in casa ha battuto il Cesena in uno scontro diretto grazie al gol di Floriani Mussolini. Nell’altra gara domenicale, viene fermata di nuovo la Cremonese di Stroppa, adesso quinta a quota 26 punti, che non riesce ad andare oltre l’1-1 contro la Sampdoria di Leonardo Semplici, al secondo pareggio consecutivo da quando siede sulla panchina blucerchiata. Grande mucchio così dalla quarta alla tredicesima posizione (dove si trova il Brescia di Bisoli), con tutte le squadre separate da appena sette punti. Una giornata, questa, favorevole ai desideri del presidente della Lega B Bedin: "Sarebbe un dispiacere non disputare i playoff". Al momento, sono sei i punti mancanti per verificare che ciò accada, come vorrebbero Spezia e Pisa.

Lorenzo Vero