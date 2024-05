Il cronoprogramma. Primavera-estate: tutte le prossime tappe . Primo impegno i playoff ma come spettatori

Con la stagione 2024/2025 giunta al termine, è già tempo per il Pisa di pensare ai prossimi step. Spesso, nell’ambiente calcistico viene detto che le dirigenze iniziano a programmare la stagione successiva al termine del mercato di gennaio. La speranza dei tifosi e dello stesso Aquilani (che nelle ultime dichiarazioni ha iniziato a parlare più volte del prossimo anno, cosa mai fatta prima) è avere a disposizione un quadro completo della rosa e della programmazione già a inizio luglio. Intanto, i nerazzurri saranno – controvoglia – spettatori dei playoff, che avranno inizio il 17 maggio con la sfida tra Palermo e Sampdoria, fino alla finale, il cui ritorno sarà il 2 giugno alle 20:30. Pisa protagonista anche agli Europei da venerdì 14 giugno, con Marin (nella foto) impegnato con la Romania e Mlakar con la Slovenia. Quindi, spazio al mercato. Prima data da cerchiare in rosso è il 30 giugno: data di scadenza dei prestiti di tre elementi cardine della formazione nerazzurra: D’Alessandro, Valoti e Barbieri, rispettivamente da Monza e Juventus. Il direttore generale Corrado ha dichiarato di avere le idee chiare sul da farsi. Vedremo… Luglio sarà poi tempo di calciomercato, ma soprattutto di preparazione. Tra la seconda e la terza settimana del mese fino al suo termine, il Pisa tornerà sul campo, in un ritiro che questa stagione – come raccontato su queste pagine – dovrebbe abbandonare Rovetta e dirigersi a Bormio. Le altre date rilevanti saranno quelle della presentazione dei calendari, con l’inizio del campionato prevista per metà agosto, e il 1 settembre, con la chiusura del mercato.

Lorenzo Vero