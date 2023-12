Il direttore generale Giovanni Corrado. "Alla fine i ragazzi piangevano»

Una situazione difficile. Il direttore generale nerazzurro Giovanni Corrado conferma la fiducia ad Aquilani e protegge il gruppo: "E’ un momento difficile – ammette il diggì del Pisa –. Rispetto a Catanzaro dove non meritavamo di perdere, oggi lo meritavamo ancora meno e fa ancora più male. I ragazzi negli spogliatoi piangevano, non gli si può imputare nulla. Il Pisa meritava di essere avanti di due gol e ha finito perdendo di un gol di scarto". Per Corrado la partita è stata condizionata dagli episodi, specialmente dal Var: "Siamo rimasti in dieci su un episodio molto simile a quello capitano al Palermo nel primo tempo – prosegue Corrado –. Non abbiamo ancora capito quale fosse la differenza tra i due interventi". Aquilani però non è in discussione: "Siamo tutti in discussione – asserisce Corrado –, ma sarebbe sbagliato puntare il dito sull’allenatore. Non è colpa sua se ci sono stati così tanti infortuni, avrà modo comunque di crescere anche Alberto (Aquilani ndr) anche con il nostro aiuto. Cambiare sarebbe un modo di trovare alibi che non ci rappresenta".

Corrado chiede ai tifosi di stare vicino ai giocatori, concentrandosi sul lavoro: "Non esiste altra ricetta se non continuare a lavorare. Dobbiamo stare vicini a questi ragazzi perché tengono alla maglia. Questa è la nostra preoccupazione al momento, raccolgono meno di quanto meriterebbero". Corrado ammette, infine, di non avere risposte per questa situazione di classifica: "Se avessimo tutte le risposte – va avanti Corrado – avremmo quei 4-5 o 6 punti in più che meriteremmo. Facciamo fatica a spiegarcelo, non riusciamo a finire una partita senza episodi negativi". Sul mercato di Gennaio, infine: "Ci sono problemi che si possono risolvere, ma non tutto si risolve col mercato".

Michele Bufalino