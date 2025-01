Il dopo Beruatto: "casting" sulla fascia. Gioco incrociato e al lavoro su Sernicola

di Michele BufalinoPISA

Per la prima volta in questo calciomercato si può usare la parola "casting" a identificare il calciatore che, sulla destra, riadattandosi anche sulla sinistra, potrà sostituire Beruatto e integrarsi con Tourè. Sì, perché il gomitolo da sbrogliare è molto intricato e, nelle scorse ore, il Pisa ha iniziato a trattare anche con Leonardo Sernicola, classe 1997, che Giovanni Corrado segue almeno da tre anni, addirittura da prima che Beruatto approdasse in nerazzurro. Per il momento però è un gioco incrociato perché la Cremonese, proprietaria del cartellino di Sernicola, è anche su Candela, a sua volta seguito dal Pisa. Ed ecco servito lo stallo, che coinvolge anche Luca Zanimacchia, anch’esso calciatore della Cremonese.

Intanto Antonio Candela del Venezia, che i nerazzurri vogliono in prestito con diritto di riscatto, non è stato convocato per la sfida di oggi con l’Inter. "Non ci sarà Candela per le voci e le trattative in corso" aveva dichiarato ieri il tecnico Di Francesco in conferenza stampa. Se la Cremonese dovesse spuntarla sul Pisa per Candela sarebbe più propensa a cedere uno tra Sernicola e Zanimacchia, ma al momento la situazione, su tutti, è di stallo. I grigiorossi però li cederanno solo per offerte importanti e il Pisa non sembra orientato ad acquistare nessuno dei due a titolo definitivo. Sullo sfondo resta sempre il nome di Tyrique Mercera del Cambuur, classe 2003, che piace molto ai dirigenti, così come il profilo internazionale che il Pisa segue a centrocampo, il cui nome deve ancora esser reso noto. Insomma, una poltrona per quattro, con i nerazzurri che non compreranno due esterni, ma solo uno a quanto emergerebbe.

Nel frattempo uno dei temi del giorno è stato l’ufficialità del colosso danese Henrik Meister dal Rennes. Sono state ore d’attesa per il Tms, il Transfer Matching System, di fatto il transfer internazionale. Per tutta la giornata il Pisa infatti era pronto a spingere il bottone invio per pubblicare il comunicato e la foto di rito per l’ufficialità del calciatore, ma la giornata è stata monopolizzata dall’attesa per il transfer. L’ufficialità coinvolge anche la cessione di Nicholas Bonfanti al Venezia, con il Modena che dovrebbe prendere, ad affare concluso, una percentuale sulla rivendita. Una situazione che lega a doppio filo cessioni e convocazioni per le sfide del weekend. In uscita anche Davide Di Quinzio, come Pietro Beruatto, ha ringraziato la società e la città: "Grazie di tutto Pisa, grazie per le tante emozioni, grazie per quel 9 giugno indimenticabile, per le persone conosciute. Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi dato la possibilità di far parte di tutto questo, non sarà mai un addio". Molto vicina la partenza di Jan Mlakar, destinazione Hajduk Spalato, con le due società che potrebbero accordarsi per il prestito oneroso di 500mila euro. In cerca di sistemazione ancora Jevsenak e Vignato.