Il duello. L’ex Samp contro un ’mancato’ pisano

Quella di domani sarà una partita ricca di amarcord e di legami intrecciati tra il blucerchiato e il nerazzurro. Ernesto Torregrossa arrivò all’ombra della Torre proprio dalla Sampdoria a gennaio del 2022, bocciato sonoramente nel corso dell’avventura in Serie A a Genova e con l’ambizione di rilanciarsi. Un’intuizione dell’allora ds Claudio Chiellini che inserì nel gruppo un assoluto fuoriclasse per la categoria, capace di trascinare con 8 reti e 2 assist la squadra a un passo dal tradurre in realtà il sogno del ritorno nella massima categoria. Dopo quei sei mesi di idillio, l’italo-venezuelano tornò a Genova con la promessa di ripercorrere l’autostrada che conduce fin sulle sponde dell’Arno: una parola mantenuta nell’estate del 2022, con la società nerazzurra che ha acquisito interamente il suo cartellino nel gennaio del 2023. Qualche infortunio muscolare di troppo, però, ha rallentato il percorso di Ernesto Torregrossa con la casacca nerazzurra: tra intere settimane passate in infermeria e spezzoni nei quali mancava la migliore condizione, il numero 10 ha fatto una fatica a lasciare il segno in positivo come nella primissima avventura con lo Sporting Club.

Dall’altra parte della barricata ci sarà un centravanti che, nonostante un corteggiamento durato settimane, non ha mai coperto la distanza che separa Genova da Pisa: è Manuel De Luca. L’attuale numero 9 blucerchiato nel luglio del 2022 aveva l’accordo verbale con la società di via Battisti, ma dopo un’amichevole l’allora tecnico dei genovesi Giampaolo lo convinse a restare sotto la Lanterna per giocarsi le sue chance in Serie A. Il caso, il destino, per qualcuno il karma: poco tempo dopo De Luca si ruppe il crociato e saltò più di metà annata.

M.A.