Il fischietto. L’aretino Volpi ha diretto il Pisa per tre volte

Dirige l’aretino Manuel Volpi: con lui in campo il Pisa ha uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. È la terza volta che i nerazzurri incrociano il fischietto 35enne nella stagione: il 29 agosto ha diretto la sconfitta interna con il Parma (1-2, con rete pisana di Valoti dal dischetto ed espulsioni di Leverbe per fallo da ultimo uomo e Coulibaly tra gli ospiti), e l’11 novembre ha diretto la vittoria di Bolzano (firmata dalla doppietta di Valoti). Nella stagione precedente Volpi ha arbitrato il pareggio in casa del Genoa (0-0, con la contestata espulsione di Marin) e la sconfitta di Modena (1-0). Ad assisterlo, Andrea Zingarelli di Siena e Paolo Laudato di Taranto. Quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, assistente al Var Rosario Abisso di Palermo.