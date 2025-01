IL MERCATO DELLE ALTRE. Antonio Raimondo alla Salernitana

Prime operazioni ufficiali in Serie B. Legata alla possibile partenza di Nicholas Bonfanti a Venezia c’è il passaggio di Antonio Raimondo dal Bologna, sempre via Venezia, alla Salernitana. I granata sono molto attivi dopo l’esonero di Petrachi alla direzione sportiva e hanno acquistato anche il difensore Tommaso Corazza in prestito sempre dal Bologna. Il Sassuolo invece potrebbe perdere Kristian Thorstvedt, cercato dal Torino che, a sua volta potrebbe girare ai neroverdi Adrian Tameze, centrocampista ivoriano. Intanto lo Spezia ha risolto il problema portiere con l’arrivo del portiere Leandro Chichizola, dopo infortunio di Sarr. Possibile arrivo di Corbo dall’Fc Montreal, mentre D’Angelo ha chiesto Sibilli dal Bari. Christian Gytkjaer e Stroppa possono ritrovarsi alla Cremonese dopo l’esperienza insieme al Monza, la Reggiana pensa a Manuel De Luca della Cremonese e dal Frosinone torna l’ex Milan Frank Tsadjout. Sassuolo infine in pressing su Andrea Adorante.