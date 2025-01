IL MERCATO. Provstgaard è fatta. Pronti i documenti

Spasmodica attesa per la giovane torre danese, dopo l’accordo trovato per l’acquisto definitivo da parte del Pisa Sporting Club. Nel fine settimana, al più tardi proprio l’ultimo giorno di mercato, è atteso in città Oliver Provstgaard Nielsen, 21 anni, difensore centrale mancino del Vejle. Le due dirigenze sono allo scambio di documenti, poi il calciatore partirà alla volta di Pisa. Per lui è confermato un contratto quadriennale fino al giugno 2029 e la società lo acquista per 2 milioni di euro. Sarà una vera corsa contro il tempo il tesseramento, in attesa anche del transfer dalla Danimarca. Niente paura però, se anche dovesse arrivare il deposito del contratto a poche ore dalla fine del mercato, farà fede la data e l’ora della firma e il transfer potrà essere ratificato anche dopo il termine ultimo fissato per la mezzanotte della notte tra il 3 e il 4 febbraio.

Investimenti anche in prospettiva. I dirigenti del Pisa seguono anche alcuni talenti del Belgio under 17 e potrebbero formalizzare un’offerta in questi giorni in prospettiva. Intanto il Pisa potrebbe guadagnare ulteriormente dalla futura cessione di Lorenzo Lucca. Il giocatore dell’Udinese, potrebbe andare alla Roma o al Milan per un prezzo che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. La società nerazzurra conserva il 10% sulla rivendita del giocatore nell’accordo con i bianconeri, di conseguenza potrebbero entrare nelle casse del Pisa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.

In uscita intanto è arrivata anche l’ufficialità di Raychev alla Vis Pesaro, dove trova una folta colonia nerazzurra, mentre restano da piazzare ancora Emmanuel Vignato, nel corso degli ultimissimi giorni di mercato e Sussi.

Michele Bufalino