Il notiziario. Ancora da valutare le condizioni di Valoti. Incognita dopo il colpo subito a Cosenza

Dopo il rientro in tarda serata sabato dalla Calabria e una domenica di riposo, il Pisa è tornato al lavoro ieri pomeriggio al "Cetilar" di San Piero a Grado. Ha avuto il via così "l’operazione Sampdoria", che porterà alla partita contro i blucerchiati di Andrea Pirlo, all’Arena.

La maggiore incognita per quanto riguarda la settimana di lavoro dei nerazzurri consiste nelle condizioni di Mattia Valoti. Il capocannoniere del Pisa a Cosenza, dopo un intervento in scivolata, ha subito un colpo da Gyamfi che lo ha costretto al cambio. Un intervento considerato falloso da parte del direttore di gara Bonacina, che assegnato la punizione al Cosenza, dalla quale è scaturita l’azione che ha portato alla rete di Tutino. Adesso lo staff medico del Pisa è in attesa che l’ematoma di Valoti venga riassorbito, per poi trarre le giuste considerazioni e per permettere ad Aquilani, espulso in seguito al gol di Caracciolo, di capire se potrà contare o meno dal primo minuto sul giocatore.

Chi sicuramente non prenderà parte alla sfida con la Sampdoria è D’Alessandro, che sta proseguendo il proprio iter di recupero dopo la lesione di primo grada al polpaccio sinistro accusata contro lo Spezia. Infortunio che sembra ormai rappresentare il passato per Pietro Beruatto, subentrato con buoni ritmi nel secondo tempo al "San Vito – Gigi Marulla". Nicholas Bonfanti, invece, è alla ricerca della miglior condizione dopo l’attacco influenzale che sabato lo ha costretto al forfait. Per il resto, Aquilani può contare nuovamente sui tre giocatori, Nicolas, Esteves e Tramoni, rientrati dalla squalifica, che invece terrà lontano dal campo Calabresi. Il programma settimanale del Pisa prevede allenamento, sempre a San Piero, questa mattina, mercoledì pomeriggio e quindi giovedì mattina, prima della rifinitura che come sempre in stagione sarà svolta sul terreno dell’Arena Garibaldi.

Lorenzo Vero