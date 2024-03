Il notiziario. Finiti gli impegni. Aquilani ritrova tutti i Nazionali

Prevista una giornata di rientri al "Cetilar" di San Piero a Grado per il Pisa. Dopo quello già avvenuto di Tommaso Barbieri (foto), con la seconda partita dell’Italia under-20 (in programma contro la Norvegia), rinviata a data da destinarsi, oggi è il turno, in blocco, di Mlakar, Marin, Esteves ed Hermannsson. Tutti e quattro i giocatori hanno disputato nella giornata di ieri l’ultima partita con le rispettive nazionali. Con il difensore islandese coinvolto con la sua nazionale nella finale del proprio gruppo di playoff per la qualificazione a Euro2024 contro l’Ucraina. Aquilani torna così ad avere a disposizione la totalità della propria rosa, a cinque giorni di distanza dal ritorno in campo, all’Arena Garibaldi contro il Palermo. I nerazzurri, dopo la ripresa degli allenamenti avvenuta ieri, oggi svolgeranno una seduta mattutina, proseguendo il giorno dopo, prima dell’allenamento del venerdì sul prato dell’Arena Garibaldi.

Intanto, in avvicinamento alla partita, l’ex nerazzurro Mircea Lucescu ha parlato del Palermo: "Auguro i playoff anche ai rosanero, Corini è stato un mio giocatore: ho un buon ricordo".

Lorenzo Vero