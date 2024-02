IL NOTIZIARIO. Guai al ginocchio per Torregrossa fra sospiri di sollievo e prudenza

Ernesto Torregrossa quasi certamente non partirà titolare contro il Venezia sabato pomeriggio. La società nerazzurra sta attendendo l’esito di esami supplementari per il giocatore, dopo la botta ricevuta al ginocchio in apertura di partita contro il Parma sabato scorso. Da un primo esame non emergerebbero criticità, ma il giocatore ha sentito ancora dolore e sono stati richiesti nuovi esami. Non ci sono preoccupazioni di problematiche impattanti, ma Torregrossa è rimasto a riposo e inoltre la sua storia clinica ha costretto il Pisa ad andare cauto con una diagnosi, in attesa di un responso del tutto preciso e di un secondo parere. Nella migliore delle ipotesi il giocatore comunque partirà dalla panchina se tornerà ad aggregarsi al gruppo pienamente prima della rifinitura di venerdì.

Nel frattempo ieri il giudice sportivo del campionato Cadetto si è espresso nel merito dell’ultima giornata di campionato. L’unica sanzione comminata al Pisa è relativa a Simone Canestrelli che, dopo il giallo di Parma, è entrato in diffida. Il difensore si aggiunge alla lista dei diffidati composta anche da Maxime Leverbe, Gabriele Piccinini e Marius Marin. Intanto da San Piero a Grado prosegue il programma di allenamento per la partita di sabato contro il Venezia. Ieri Aquilani ha predisposto la classica sessione standard con esercitazioni atletiche, divise per reparto, tattica e partitella finale su campo ridotto. Confermati solo gli infortuni di Marco D’Alessandro e Matteo Tramoni. Il primo potrebbe tornare tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, mentre per quanto riguarda il francese potrebbe essere necessaria qualche altra settimana in più.

Per quanto riguarda le notizie provenienti Venezia infine, il tecnico Paolo Vanoli dovrà rinunciare a un paio di elementi. Out per la sfida di sabato solo Nunzio Lella e Mato Jajalo. Entrambi non erano stati convocati dal tecnico per la partita contro il Modena, nella quale Joel Pohjanpalo ha conquistato la vetta della classifica dei cannonieri del campionato di Serie B (in concomitanza di Massimo Coda della Cremonese) con 13 gol.

Michele Bufalino