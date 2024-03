IL NOTIZIARIO. Loria si è preso la porta, ritorna Marin. Arena è guarito e si candida per una maglia

Prosegue la marcia di avvicinamento del Pisa verso la sfida del "Tombolato" di Cittadella, in programma domenica alle 16:15. I veneti sono reduci da sette sconfitte consecutive, numeri alla mano la peggior squadra del campionato per rendimento in quest’ultima frazione. Paradossalmente, considerando anche la storia recente degli incroci, la peggior avversaria possibile per la squadra di Aquilani, obbligata a fare punti, che sta vivendo il peggior momento (quanto meno a livello ambientale) della stagione, dopo la contestazione scoppiata mercoledì che sicuramente avranno lasciato delle scorie con le quali la squadra è costretta a combattere.

Questa mattina sul prato dell’Arena Garibaldi svolgeranno la rifinitura prepartita, prima della partenza verso il Veneto. Nella giornata di ieri, invece, al "Cetilar" di San Piero a Grado Aquilani ha guidato l’unica, vera seduta di allenamento "propria", dopo che giovedì era stata svolta una seduta di scarico per i giocatori impegnati contro il Modena. Per la partita, Aquilani potrà fare nuovamente conto su Arena, che ha smaltito l’attacco febbrile che lo ha costretto a saltare la partita di mercoledì.

Il recupero del numero 28 assume maggior importanza considerando la squalifica di Valoti nella stessa porzione di campo. Per il resto, sono attese molte variazioni rispetto la gara dell’Arena. In porta, tutto porta a pensare a una conferma di Loria. Intoccabile, al momento, anche la difesa: Calabresi, Caracciolo e Canestrelli stanno confermando un ottimo strato di forma. Chi invece non ha bisogno di recuperare sono Esteves e Marin. Due elementi cardine della rosa che, uno per scelta tecnica, l’altro per squalifica, non sono scesi in campo mercoledì. È più facile lavorare sulle ali dell’entusiasmo, ma ciò al Pisa adesso non è possibile.

Lorenzo Vero