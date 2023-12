IL NOTIZIARIO. Oggi attesa la decisione del Gos

Tra campo e "giallo" sulla presenza dei tifosi in Calabria, si dipana la settimana che sta portando, lentamente, a Catanzaro-Pisa. Oggi sarà infatti il giorno decisivo, in attesa del Gos, per capire se per assistere al match sarà necessaria la tessera del tifosi. Da quel momento in poi ci saranno solo 24 ore per poter acquistare i biglietti per l’evento di sabato pomeriggio. Nel frattempo prosegue la preparazione per il match. Visto che Caracciolo non è ancora al 100% e che ieri pomeriggio è rientrato in gruppo Maxime Leverbe, dopo l’infortunio occorso nella rifinitura della sfida con la Cremonese, si prepara per partire da titolare Hjortur Hermannsson che dovrebbe affiancare in difesa Simone Canestrelli. Va verso la conferma anche Marco D’Alessandro, mentre davanti Gliozzi potrebbe partire titolare e Moreo essere dirottato sulla trequarti, con Masucci sempre pronto a subentrare nella ripresa. A centrocampo invece si valuterà l’utilizzo di un playmaker. Nelle ultime uscite Veloso, Barberis e Nagy sono rimasti fuori dai radar, ma Aquilani potrebbe coinvolger nuovamente almeno uno di loro per partire dal primo minuto contro il Catanzaro, la squadra che più teme l’ex allenatore della Fiorentina Primavera. Designato, infine, l’arbitro del match di campionato. Catanzaro-Pisa sarà diretta da Davide Ghersini della Sezione Aia di Genova. Il primo assistente, a sorpresa, sarà Edoardo Raspollini della sezione Aia di Livorno, mentre l’altro è Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Renzi di Pesaro, mentre al Vari ci saranno Luigi Nasca di Bari e Alessandro Pagnotta di Nocera Inferiore.

M.B.