IL NOTIZIARIO. Recuperato anche Caracciolo

Fitto programma di allenamenti per il Pisa che, nel giorno dell’Epifania, non si è affatto risparmiato con una doppia sessione, di mattina e pomeriggio. I calciatori infatti, dopo la sgambata di domenica, per tornare a saggiare il terreno di gioco, stavolta hanno fatto sul serio. Tutti a disposizione gli uomini di Filippo Inzaghi, che recupera anche Antonio Caracciolo, appiedato dall’influenza contro la Sampdoria, ma in diffida insieme a Touré contro la Carrarese. La marcia di avvicinamento al derby toscano infatti è il tema della settimana. La truppa nerazzurra ha in programma una sessione singola senza giorni di riposo fino a domenica, alternando tra pomeriggio e mattina, sempre a San Piero a Grado, prima di effettuare la rifinitura all’Arena Garibaldi, nella mattinata di lunedì 13, a poche ore dal match contro la Carrarese (alle 20.30). In quell’occasione infatti Inzaghi renderà noti anche i convocati per il match.

Intanto nelle scorse ore il presidente della Lega B Paolo Bedin ha fatto seguito a quanto dichiarato qualche mese fa dal presidente del Pisa Giuseppe Corrado che, in un’intervista a La Nazione, aveva chiesto soluzioni sulla sostenibilità economica del campionato. "Circa la sostenibilità economica ci sono diversi temi da affrontare - ha dichiarato Bedin -, con ricavi televisivi non confermati rispetto a quelli del triennio precedente". Volontà del presidente di lega è anche quella di agevolare le società per l’impiantistica. Non è un segreto infatti che il Pisa sia vicino al restyling dell’Arena Garibaldi. "Va trovata una soluzione insieme alle istituzioni, al governo, alla federazione. Impossibile affrontare i prossimi decenni senza riqualificare gli impianti".

M.B.