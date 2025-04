Il notiziario. Tramoni verso il recupero totale

La settimana di intenso lavoro svolto sui campi di San Piero a Grado sta portando al traguardo auspicato da mister Inzaghi: le possibilità di vedere Matteo Tramoni tra i convocati della sfida di domani pomeriggio sono molto alte. Il talento italo corso, dopo aver completato il percorso individuale di recupero dal risentimento muscolare accusato alla coscia destra nel finale del primo tempo della sfida di Cosenza, oggi svolgerà il test conclusivo con il resto del gruppo: se la rifinitura darà un esito positivo, il diamante nerazzurro sarà della gara. Sia ben chiaro: occuperà un posto in panchina e verrà chiamato in causa soltanto a risultato acquisito oppure in caso di estrema e irrinunciabile necessità. Ricalcando la falsa riga tracciata dai compagni che nelle scorse settimane hanno avuto il medesimo intoppo: Stefano Moreo, dopo aver saltato la trasferta di Spezia, ha disputato i venti minuti finali della partita con il Mantova; Olimpiu Morutan ha seguito comodamente seduto il successo della scorsa settimana. Proprio il numero 80 è l’indiziato principale a partire titolare sulla trequarti, accanto a Moreo, per supportare e innescare le sgroppate di Alexander Lind. Il romeno ritroverebbe così la maglia da titolare sul prato dell’Arena, come accaduto nel 3-1 rifilato al Mantova. Il resto dello schieramento potrebbe ricalcare a pieno quello proposto dal primo minuto al "San Vito-Marulla". In casa modenese invece tiene banco il ballottaggio al centro dell’attacco tra Gliozzi e il portoghese Pedro Mendes: l’ex nerazzurro, in gol contro il Catanzaro sabato scorso, sembra in vantaggio. Assente sicuro il terzino Cotali, verso il forfait il difensore centrale Dellavalle e l’attaccante Defrel.

M.A.