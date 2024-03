Il personaggio. Lo stakanovista della serie B. Canestrelli da 2125 tocchi di palla

C’è un calciatore nella rosa nerazzurra che, numeri alla mano, identifica meglio di tutti gli altri i pregi dei concetti tattici coltivati e allenati da Alberto Aquilani da inizio stagione. Si tratta di Simone Canestrelli, difensore centrale nato nel settembre del 2000 e arrivato, nel corso di questo campionato, a un livello di rendimento che lo pone nel novero dei migliori elementi del reparto in tutta la categoria. Nel giro di pochi mesi il numero 5 nerazzurro è passato dai 17 scampoli di gara accumulati nella stagione 2022-23 – divisa a metà tra Pisa e Como – alla titolarità inamovibile nel cuore dello scacchiere tattico dello Sporting Club, con il quale ha disputato 29 delle 30 partite andate in scena (saltandone soltanto una per squalifica). Ad arricchire l’istantanea che racchiude il percorso intrapreso dall’ex difensore del Crotone c’è anche il dato delle marcature: con 3 centri personali, Canestrelli ha già ritoccato il record di reti siglate in un singolo campionato in carriera. Scendendo più nelle pieghe delle prestazioni offerte dal centrale di difesa, scopriamo che è proprio Canestrelli il calciatore nerazzurro con il maggior numero di passaggi completati da inizio campionato: ben 1.577, un terzo in più di Marius Marin, secondo in questa speciale classifica a quota 1.048. Da quando il prodotto del vivaio dell’Empoli è approdato in Serie B (annata 2021-22, con la casacca del Crotone), quella in corso è la miglior stagione sotto tutti i punti di vista: prima di tutto spicca la continuità di rendimento, con 2610 minuti vissuti sul rettangolo verde – recuperi esclusi -, che lo identificano come uno degli "stakanovisti" della B. Ma, tornando al dato sottolineato poco fa, è la qualità delle prestazioni che colpisce: Canestrelli ha raggiunto l’85,4% di passaggi completati, sopravanzando persino "palleggiatori" puri come Tomas Esteves, Miguel Veloso e Mattia Valoti. Il completo coinvolgimento del calciatore si apprezza anche dalla partecipazione alla manovra: i tocchi di palla sono già 2125, un dato che lo posiziona al 3° posto in tutta la cadetteria. Da top player anche il rendimento alla voce "Palloni intercettati": Canestrelli da inizio stagione ne ha già "scippati" 48.

M.A.