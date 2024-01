Il personaggio. Tocca a Loria, è quasi un debutto

Un’occasione da non poter sbagliare. Contro il Cosenza, sarà il turno di Leonardo Loria in porta. Il giallo rimediato da Nicolas nella sfida con lo Spezia, infatti, è stato il quinto della sua stagione, facendo scattare la squalifica. Così, al "San Vito-Gigi Marulla" sabato alle 14 sarà il turno del vice. Sarà come un esordio, anche se tale non sarà. Arrivato nell’estate del 2020 dalla Juventus Next Gen in occasione della trattativa che portò Stefano Gori in nerazzurro, in quattro stagioni Loria ha vestito la maglia del Pisa in appena due occasioni. La prima volta fu il 30 settembre 2020, nella vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia in Coppa Italia, la seconda il 10 maggio 2021, contro l’Entella in campionato all’ultima giornata. Le scorse due stagioni Loria le ha passate in prestito, la prima a Monopoli, in Serie C. In Puglia, da titolare, si rese protagonista di un’ottima stagione: 35 presenze in campionato con trenta gol subiti, tenendo invece la porta chiusa in ben quindici occasioni. Una cavalcata interrotta ai quarti dei playoff dal Catanzaro.

Quindi, l’altro prestito, a Frosinone. Nelle gerarchie Loria si è dovuto trovare a fare i conti con Stefano Turati, che nell’attuale Serie A sta dimostrando il proprio talento, così l’occasione in campo è arrivata soltanto, anche in questo caso, all’ultima giornata, con la vittoria in trasferta a Terni per 3-2. Adesso, Loria ha di fronte la sua terza partita in Serie B. Con rispetto parlando per le altre, però, la prima di vero valore. Quella di Cosenza si prospetta come una gara estremamente delicata nell’economia della stagione del Pisa. I calabresi sono reduci da due vittorie consecutive (contro Venezia e Sudtirol). La sfida sarà tra due formazioni che cercano di mantenere la zona playout il più lontano possibile dalle proprie spalle. Uno stimolo in più per il portiere, che deve subentrare in un reparto, quello difensivo nerazzurro, che in stagione ha avuto più di un problema, e che in Calabria non potrà godere neanche di Esteves, anche lui squalificato, ma con un Beruatto che potrebbe tornare in campo a un mese e mezzo di distanza dall’ultima presenza, a pochi chilometri di distanza, a Catanzaro.

Lorenzo Vero