Il Pisa nella sede di Pharmanutra: "Giornata davvero emozionante"

Un legame sempre più stretto, una partnership sempre più solida, quella tra il Pisa Sporting Club e PharmaNutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni. Nella giornata di ieri, una ricca delegazione della squadra del Pisa, accompagnata dall’allenatore Alberto Aquilani, da parte dello staff tecnico e medico, dal direttore sportivo Stefano Stefanelli e dal presidente Giuseppe Corrado, hanno fatto visita alla nuova sede di PharmaNutra, inaugurata lo scorso 5 ottobre in via Campodavela 1. Pochi kilometri di distanza dall’Arena Garibaldi, per suggellare una collaborazione nata nel 2019, e che quest’anno celebra il quinto anno di posizionamento del brand Cetilar sulle maglie del club in quanto sponsor principale. La visita è stata utile per i calciatori, che hanno avuto modo di vedere dove nascono i prodotti di un’azienda locale diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale nel settore farmaceutico e nutraceutico.

"È stata una giornata molto particolare ed emozionante per noi. Siamo felici ed onorati di accogliere presso la nostra nuova sede la società. La nostra partnership per noi rappresenta un motivo di orgoglio, considerato il legame che abbiamo con il nostro territorio e la passione che molti di noi nutrono per i colori nerazzurri" ha dichiarato il Presidente di PharmaNutra Andrea Lacorte.

A fargli da eco, le parole del presidente del Pisa Corrado: "Per noi Cetilar non è solo un simbolo, ma l’elemento di congiunzione con PharmaNutra, azienda di primissimo livello, vera eccellenza del territorio, che consideriamo ormai parte della famiglia nerazzurra. L’espansione a livello mondiale della "creatura" dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte ci inorgoglisce accomuna nelle ambizioni. Il nostro percorso ha già raggiunto un lustro, ma sono ancora tanti gli obbiettivi che speriamo di celebrare insieme". Al termine della visita, lo stesso presidente, assieme ad Alberto Aquilani e ai due capitani Caracciolo e Masucci hanno consegnato ai vertici dell’azienda una maglietta nerazzurra con scritto PharmaNutra e il numero 5, come gli anni di collaborazione.

Lorenzo Vero