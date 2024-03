Il Pisa rompe il silenzio stampa: "La squadra, la società e i progetti"

di Michele Bufalino

A più di un mese dall’ultima conferenza stampa il Pisa Sporting Club convoca i media. In un momento così difficile il presidente Giuseppe Corrado ha interrotto il silenzio societario nei confronti degli organi di informazione convocandoli per un evento che si svolgerà mercoledì prossimo, il 6 marzo, alle 11. Un evento riservato alla stampa, nel quale il presidente relazionerà sullo stato dell’arte, "affrontando le tematiche principali riguardanti il momento attuale, l’attività della società e l’avanzamento dei progetti già avviati", si legge nella nota diffusa dalla sede di via Cesare Battisti, alla Sesta Porta. Dallo stadio al centro sportivo, passando per la situazione della squadra, ma anche per chiarire la posizione del club in merito agli ultimi avvenimenti, dato che fino a questo momento nelle ultime settimane la società aveva espresso il proprio punto di vista esclusivamente a mezzo di comunicato stampa. L’ultima conferenza infatti risaliva al 20 gennaio scorso, dopo la vittoria contro il Lecco, quando fu il tecnico Alberto Aquilani a chiedere ai tifosi di riempire in massa l’Arena Garibaldi per Pisa-Spezia del 27 gennaio. Dopo il comunicato della Curva Nord, che ribadiva lo sciopero dallo stadio per i problemi dell’impianto pisano, ma anche dopo che il Comune di Pisa aveva annunciato l’avvio dei lavori per ripristinare la capienza del curvino invece è invece calato il silenzio e il tecnico, così come tutti i tesserati dello Sporting Club, non hanno più parlato alla città.

Da settimane infatti i tifosi avevano preso atto della situazione. Anche Sky, l’emittente che detiene i diritti tv, aveva criticato questa scelta da parte della società, in diretta televisiva. Primadella partita contro il Modena, anche La Nazione aveva evidenziato l’anomalia pisana, ribadendo l’impegno, ma anche le difficoltà di raccontare nel modo più attinente possibile alla realtà, tutte le vicende intorno ai colori nerazzurri, stante la situazione di "stallo nelle comunicazioni" con il silenzio stampa imposto anche all’allenatore. Prove di distensione? Forse

Un primo indizio potrebbe avvenire sabato, se il tecnico Alberto Aquilani parlerà o meno in conferenza stampa prima della gara col Cittadella. Visto l’annuncio della società, presumibilmente, anche l’allenatore potrebbe tornare a parlare anticipando i temi della partita di domenica. L’ultimo precedente di un evento simile dopo un periodo di frizione con la piazza risale al dicembre 2018, quando il presidente Corrado parlò, in una celebre conferenza stampa, sfogandosi e difendendo il progetto societario.

L’auspicio, dei lettori e di tutti coloro che tengono ai colori del Pisa, anche nei commenti all’annuncio pubblicato ieri sera sui canali della società nerazzurra, è che sia un primo passo per distendere i toni, divenuti accesi in queste settimane.