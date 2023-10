"Il Pisa si prepara alla sfida al Lecco: nessun momento da perdere"

Due giorni dopo la vittoria con il Cittadella, per il Pisa è già vigilia della sfida al Lecco, recupero della prima giornata di Serie B. Una vicinanza, tra le due gare, che non permette ai nerazzurri giorni di riposo: nella giornata di ieri i giocatori si sono subiti riuniti in mattinata a San Piero a Grado agli ordini di Aquilani e il suo staff. I giocatori che sono scesi in campo nella sfida con il Cittadella hanno svolto una seduta differenziata, tra scarico e recupero, mentre coloro che non hanno preso parte alla gara hanno svolto un regolare allenamento. La partita di sabato, al netto dell’infortunio di Caracciolo, per il quale è atteso l’esito degli esami, ha evidenziato un miglioramento della squadra dal punto di vista fisico. Nessun crampo o giocatori stremati, come spesso capitato nelle precedenti sfide. Anzi, Aquilani negli ultimi minuti non è stato costretto a ulteriori cambi forzati: quasi una novità. La prima vittoria all’Arena è stata accolta come liberatoria dal gruppo squadra e dall’ambiente, e martedì si presenta subito l’occasione di bissare il risultato. Non c’è momento da perdere, quindi, come quasi sempre accade in occasione di turni infrasettimanali, le sedute di allenamento si dividono tra esercitazioni tattiche e sessioni video per analizzare gli avversari, in questo caso il Lecco. Il Pisa tornerà ad allenarsi questo pomeriggio al centro sportivo "Cetilar" di San Piero, per poi svolgere una breve rifinitura domani, prima di scendere in campo alle 18:30.

Lorenzo Vero