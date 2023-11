Il precedente. Così cominciò la frattura con Maran

Per la seconda volta nella storia il Pisa fa visita al SudTirol. L’altro viaggio a Bolzano non è stato felice, anzi: di fatto la sconfitta incassata sul terreno del "Druso" il 4 settembre del 2022 aprì la frattura definitiva tra la squadra, la tifoseria e Rolando Maran. I nerazzurri partirono discretamente e passarono in vantaggio. Progressivamente però lo Sporting Club perse terreno, con i padroni di casa allenati per la prima volta da Pierpaolo Bisoli – subentrato nei giorni precedenti a Leandro Greco – che iniziò ad acquisire metri e fiducia, ribaltando il punteggio. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn e raccontata su Radio Bruno (fm 100.2) e sulla app "Casa Pisa" scaricabile su tutti i dispositivi mobili Android e iOs. Canale 50 trasmetterà in diretta "Oltre il 90°", con le dichiarazioni dei protagonisti; alle 21.45 "Il Rossocrociato" su Granducato Tv.