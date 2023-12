Il punto della situazione. Due squadre con tante assenze

Raffica di squalifiche, ma anche di assenze forzate verso Pisa-Ascoli. Tra i dodici giocatori del campionato di Serie B squalificati dal giudice sportivo infatti, oltre a Marius Marin, ci sono anche i due calciatori dell’Ascoli Giuseppe Bellusci e l’ex nerazzurro Francesco Di Tacchio (tra i protagonisti delle stagioni 2015-16 e 2016-17), ragion per cui è vera emergenza a centrocampo per il tecnico bianconero Fabrizio Castori, chiamato a fare i miracoli e a rimontare una classifica deficitaria per questo importante scontro diretto salvezza contro il Pisa. D’altronde non sorprende, considerando che le due squadre sono le formazioni con il maggior numero di espulsioni di tutto il campionato Cadetto. Da un lato i cinque rossi rimediati dal Pisa che, già dopo 17 giornate, hanno collezionato un’espulsione in più rispetto a tutto lo scorso campionato. Dall’altro invece le sei degli ascolani, la squadra più indisciplinata del torneo. Tra i calciatori in diffida invece ci saranno Maxime Leverbe e Lisandru Tramoni per i nerazzurri, mentre per i bianconeri Samuel Giovane e Ilija Nestorovski. Sul campo invece prosegue il recupero di Barberis e Beruatto prosegue ma i due calciatori rimarranno in dubbio fino all’ultimo a causa di una botta al polpaccio (Barberis) e un problema alla caviglia (Beruatto) rimediati già prima dello scorso incontro di campionato.

L’Ascoli cerca invece di recuperare Marcello Falzerano, già in gruppo ma indisposto per scendere in campo nell’ultimo match. Ieri sono arrivate anche le decisioni per la terna arbitrale. Sarà Simone Sozza di Seregno ad arbitrare Pisa-Ascoli di sabato 23 dicembre. Il direttore di gara sarà affiancato da Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Alex Cavallina di Parma, quarto assistente Domenico Castellone di Napoli. Al Var ci saranno Francesco Forneau di Roma1 e Ermanno Feliciani di Teramo. Per Sozza i nerazzurri sono la squadra diretta il maggior numero di volte (9) con 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Simone Sozza fu anche l’arbitro della vittoria promozione di Trieste nel 2018-19. Negli ultimi giorni ad Ascoli inoltre è stato celebrato il ricordo dei 29 anni dalla scomparsa di Costantino Rozzi, storico presidente dei bianconeri che, al pari di Romeo Anconetani, fu uno dei padri-padroni del calcio italiano.

