Il punto di vista. Percorriamo un sentiero piuttosto che una strada

3) Corrado: "Non possiamo essere soddisfatti né dei risultati, né della classifica, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta".

Per seguire il ragionamento di Giovanni Corrado, come si evince dalle sue stesse parole, dobbiamo non guardare né la classifica, né gli altri numeri: quindicesimo posto e quindicesimo attacco del girone. Ma è davvero possibile farlo dopo 11 giornate? Ma oltre a ciò dovremmo anche mettere da parte i troppi aspetti negativi accumulati nelle prestazioni fornite sul rettangolo verde e prendere in esame solo gli spunti (non molti ad onor del vero) positivi proposti nelle undici giornate di campionato disputate. La scusante più importante che ha il gruppo è la serie grottesca di traumi articolari e del tutto casuali in cui è incappata, poi facciamo fatica a trovare reali prove – almeno in questo momento – a conferma della bontà della strada imboccata. Ad eccezione di un paio di gare sopra la sufficienza (Sampdoria e Cittadella), nelle altre uscite il Pisa soltanto a sprazzi ha espresso con convinzione un gioco efficace. Un percorso così a singhiozzo somiglia più a un sentiero poco battuto che a una strada ben asfaltata.

M.A.