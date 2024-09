Il retroscena. Rus e quella chiamata di Lucescu a Inzaghi: "Mi ha detto che Adrian resterà in nerazzurro»

Il calciomercato si è chiuso lo scorso 30 agosto, ma una sorta di appendice di trattative è proseguita in questi giorni, quando sembrava che Adrian Rus e Jan Mlakar potessero lasciare il Pisa per andare rispettivamente a Cipro e in Croazia. Entrambe le trattative in uscita però non si sono concretizzate. In particolare, relativamente al difensore rumeno, il retroscena è stato una telefonata tra il tecnico Pippo Inzaghi e il commissario tecnico della Romania, nonché ex allenatore nerazzurro nel 1990-91, Mircea Lucescu. "Adrian Rus è in una situazione abbastanza delicata - ha dichiarato Lucescu ai microfoni della televisione rumena, parlando anche della mancata convocazione del difensore in questa tornata di gare -. Ho parlato qualche volta con Pippo Inzaghi. Il calciatore rimarrà a Pisa e Inzaghi mi ha invitato alla loro partita di Coppa Italia con il Cesena. Si fida del giocatore dopo il colloquio che ho avuto con lui".

Sostanzialmente è stato proprio Inzaghi a rassicurare sia il calciatore, preoccupato dal mancato impiego, sia il commissario tecnico. In queste ultime settimane infatti si era creato una sorte di stallo. Rus infatti vorrebbe giocare di più e non perdere la possibilità di proseguire il proprio rapporto con la nazionale, mentre Lucescu vuole convocare solo chi gioca con una certa regolarità.

Da qui l’esigenza di una telefonata con Inzaghi che, personalmente, lo ha contattato intercettando personalmente il bisogno del calciatore, ormai un’abitudine da parte del neo tecnico nerazzurro, che fa della comunicazione anche fuori dal campo con il gruppo un suo marchio di fabbrica. Così Rus, dopo le parole di Becali, che ne aveva suggerito la possibile cessione in questa finestra di mercato al Pafos (ma c’era anche un’offerta del Rapid Vienna), ha deciso di rimanere a Pisa. La società nerazzurra ci ha guadagnato anche un ospite illustre, perché Lucescu tornerà in città dopo molto tempo, stavolta con uno scopo preciso, seguire i rumeni del gruppo squadra nerazzuro. Allo stesso modo è accaduto anche per Jan Mlakar, per il quale non è stato trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato di Gattuso, ed ecco che le voci di mercato si sono subito diradate, rimandando il problema eventualmente a gennaio, quando potrebbero essere fatte altre valutazioni in base a ciò che succederà da qui a fine dicembre.

Nel frattempo la società ha chiuso, come noto, l’ultima trattativa con la cessione in prestito di Susso Bamba agli sloveni dell’Nk Aluminij Kidricevo e si attende solo di poter aiutare Davide Di Quinzio a trovare squadra in Serie D. Nel frattempo il giocatore, 99 presenze in nerazzurro, rimarrà a Pisa ad allenarsi con la Primavera di Matteo Innocenti.

