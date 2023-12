Il toto risultato. A Palermo per capire la distanza playoff

Palermo detterà la via per il Pisa, capendo se sarà "retta" oppure no. Rimanendo al programma stilato a inizio stagione, la conquista dei playoff è l’obiettivo minimo per il Pisa (risuona sempre quel "Il Pisa in A non è un se, ma un quando" pronunciate da Giovanni Corrado al momento della presentazione di Aquilani). Bene, allora la partita di sabato contro il Palermo sarà davvero un ago della bilancia. O meglio, un termometro. Sì, perché i nerazzurri sabato usciranno dal Barbera sapendo quale sarà la distanza che li separa dalla zona playoff, con l’ultima posizione occupata proprio dai rosanero di Corini. Il futuro è ora, potremmo dire. Infatti, il Pisa sabato determinerà se dovrà giocare il girone di ritorno (e le due restanti gare di quello d’andata, competendo per evitare i playout, o lottando per le posizioni alte. Una sconfitta porterebbe i nerazzurri a -10 dalla zona playoff, rientrando già probabilmente in quella calda per non retrocedere, oltre alla ricaduta morale che potrebbe comportare la seconda trasferta negativa terminata con 0 punti. Una vittoria, al contrario, porterebbe il Pisa a sole quattro lunghezze dal Palermo, rientrando così definitivamente in gioco. Un pareggio servirebbe a poco. Privi di Canestrelli, gli uomini di Aquilani dovranno fare attenzione soprattutto alla versatilità dei rosanero di segnare, non Brunori-dipendenti, ma con già dodici calciatori differenti a segno in campionato, a fronte dei dieci (ma con il solo Valoti in rete più di una volta) dei nerazzurri.

Lorenzo Vero