Il valore dei giocatori nerazzurri secondo il sito Transfermarkt. Trasferimenti: i giovani in rialzo

In tempo di calciomercato, è giusto fare le dovute considerazioni riguardo i valori delle squadre e dei singoli giocatori del campionato. In questa speciale classifica, il Pisa risulta la settima rosa per valore di mercato, 28,40 milioni, secondo il sito tedesco Transfermarkt. Un dato che conferma la bontà dei giocatori a disposizione di Alberto Aquilani. Tra questi, il giocatore che spicca Pietro Beruatto, il cui valore stimato ammonta a 2,70 milioni di euro, ventesimo giocatore per valore in tutto il campionato di Serie B. È bene però precisare che la stima del valore non equivale alla valutazione che ne fa la società. Ciò significa che, se una tra le varie squadre di Serie A accostate al terzino dovesse bussare alla porta del Pisa, potrebbe sentirsi richiesta una cifra ben diversa. Primo ex-aequo per valore di mercato, assieme a Beruatto, è Jan Mlakar, mentre a chiudere il podio c’è Idrissa Touré, con i suoi 2,20 milioni di valutazione. A incidere sulla valutazione del valore è il campo. Così, considerati i risultati deludenti del Pisa nel 2023, molti membri della squadra hanno visto il proprio valore dimezzarsi.

È il caso di Marius Marin, che in un anno è passato da 3 milioni a 1,6. Stesso discorso per Nagy, da due a uno e Leverbe (da 1,8 a 900mila). Discese ancora più verticali per Torregrossa, valutato ottocentomila euro, rispetto ai 1,8 milioni di giugno, e Vignato: da due milioni a 1,1. Abbassamento di valore complessivo per l’attacco, con Moreo D’altro canto, la mano di Aquilani sui giovani è tangibile anche in ottica mercato: sono tanti i cartellini degli under-23 che hanno incrementato il proprio valore: da Canestrelli, che ha raggiunto il milione, a Esteves, il cui valore oggi è stimato circa 1,3 milioni, passando ai casi più eclatanti: Gabriele Piccinini, che in un girone ha visto il valore crescere esponenzialmente, passando da 150mila euro a mezzo milione. Oppure Lisandru Tramoni, dai 400mila euro di giugno agli 800mila attuali. Nota storta Arena, passato dal milione a 800mila euro, a causa soprattutto dell’infortunio che lo ha tenuto fuori in questa prima metà di stagione.

Lorenzo Vero