IN ATTESA DI RISCATTO. Nicolas e Moreo. Il momento "no»

Periodo no per alcuni giocatori nerazzurri. Qualcuno sta operando decisamente al di sotto dei suoi standard. Ieri, ad esempio, col Parma Nicolas ha compiuto, nel finale di partita, l’ennesimo errore che ha condizionato il risultato. La mancata trattenuta su cross di Partipilo che ha generato la rete di Del Prato è l’ultimo di una serie di errori che si sommano all’errore su tiro di Kouda con lo Spezia, ma anche agli errori commessi contro la Reggiana. Anche all’andata due sue uscite sbagliate causarono una rete per il Lecco e una contro il Palermo che, alla fine, condizionarono il risultato. Senza gettare la croce addosso al portiere, ad aprile però l’estremo difensore compirà 36 anni. La società dovrà farsi una legittima domanda, valutando se dare ancora fiducia al brasiliano, promuovere Loria oppure di tornare sul mercato a fine stagione. Anche Beruatto non sta rendendo secondo gli standard del passato. Il giocatore è costantemente in fondo alla classifica dei dribbling subiti sulla fascia per partita disputata (dato più basso dei compagni di squadra) e dal punto di vista difensivo ha subito un’involuzione. Così come Maxime Leverbe, un tempo punto di riferimento del pacchetto arretrato, oggi relegato in panchina dopo il ritorno di Caracciolo. Al di là di 17’ giocati con la Sampdoria il francese non gioca una partita da titolare dallo scorso 25 novembre contro il Brescia. Infine Stefano Moreo. Il bilancio delle ultime gare è in negativo. Oltre alla panchina con Lecco e Spezia, col Cosenza i nerazzurri hanno segnato solo dopo la sua uscita in campo, mentre a parte il gettone di presenza con i doriani, col Parma Moreo ha sbagliato il gol del potenziale 2-2. Michele Bufalino