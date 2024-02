IN FORMA. Valoti & Touré. Uomini in copertina

La delusione per il gol di Delprato probabilmente non verrà mai smaltita in stagione, ma al Pisa non resta che raccogliere quanto di buono dimostrato nelle prime uscite del 2024, soprattutto grazie al rendimento di alcuni balaustri, per continuare a inseguire il sogno playoff. Non vi saranno tanti in disaccordo a definire Esteves il miglior giocatore della stagione dei nerazzurri. Onnipresente, "multitasking": per Aquilani è impossibile rinunciare al portoghese. Infatti, dal 30 settembre a oggi, non è sceso in campo solamente a Cosenza, causa squalifica. Dai suoi piedi passerà molto del futuro del Pisa. Come lui, l’altro immancabile in formazione è Canestrelli. Una crescita esponenziale rispetto alla stagione passata, incrementata dall’esperienza di Caracciolo al suo fianco. Attento in marcatura, da migliorare ancora nei ripiegamenti, ma con un fondamentale vizio del gol… Chi bomber si è ritrovato è Valoti. Per degli attaccanti che stentano a trovare continuità realizzativa, il trequartista si trova già a quota otto gol, per una media di uno ogni 168 minuti: media da ottimi attaccanti. A questo, da aggiungere una qualità e un’intelligenza tattica che all’Arena non si vedeva da tempo: che belli i suoi cambi gioco! Come per paradosso, però, la vera rivelazione del nuovo anno per il Pisa è un giocatore in rosa dal 2021: Touré. Apparentemente incompatibile con l’idea di Aquilani, adesso pare insostituibile: sempre in campo nelle ultime cinque, con tutti i minuti disputati nelle ultime tre. Proprio la sua fisicità ha permesso alla squadra di variare modalità di gioco, rendendosi meno prevedibile.

Lorenzo Vero