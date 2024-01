INFORTUNI. Gruppo al lavoro. Ancora fermo ai box. Barberis

Un riscaldamento aerobico e atletico, poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini dello staff guidato da Alberto Aquilani. È scivolata via così la prima seduta di allenamento del nuovo anno per Caracciolo e compagni, tornati a sudare sui campi di San Piero a Grado dopo la sosta coincisa con la fine del 2023. La settimana "corta" dei nerazzurri è proseguita oggi con una doppia seduta (mattina e pomeriggio) e quindi domani mattina sempre al Cetilar di San Piero a Grado. Dopodiché la truppa osserverà una giornata di relax, prima di tornare sul pezzo lunedì 8 gennaio, quando scatterà ufficialmente la marcia di avvicinamento alla gara di sabato 13 contro la Reggiana. Da valutare per questo appuntamento la condizione di Pietro Beruatto e Roko Jureskin: entrambi i cursori mancini hanno avviato il rientro in gruppo, ma per il momento svolgono ancora la maggior parte del lavoro a parte. Ancora fermo ai box invece Andrea Barberis: dopo il guaio muscolare accusato a dicembre, il regista ex Monza non ha ancora recuperato e deve mordere il freno per qualche altro giorno, mettendo così a repentaglio la convocazione per il primo impegno del 2024. Al quale invece prenderanno parte altri due ex infortunati di lungo corso: Ernesto Torregrossa e Idrissa Tourè hanno pienamente recuperato dai rispettivi infortuni e, dopo lo scampolo di gara disputato contro la Ternana, si candidano per un minutaggio più ampio. Infine a piena disposizione anche Jan Mlakar dopo l’improvviso attacco influenzale accusato sotto Natale, che gli è costato l’assenza dallo scontro diretto di Terni.

M.A.