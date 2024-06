Inizia l’era della sindaca Vanni: "Aperti al contributo di tutti. E l’ascolto sarà la nostra priorità"

MONTOPOLI

"Il primo impegno che assumo è essere la sindaca di tutte e tutti i montopolesi". Con queste parole Linda Vanni ha iniziato i suoi cinque anni sulla poltrona più importante del Comune di Montopoli. E’ stato un primo consiglio veloce e in un clima disteso e collaborativo. Dopo gli atti iniziali per la convalida dei sedici consiglieri eletti, il giuramento della sindaca sulla Costituzione e i ringraziamenti al predecessore Giovanni Capecchi (presente in aula), Vanni ha voluto ricordare la figura dell’ex sindaco Augusto Gottini, a cui è dedicata la sala consiliare.

"Augusto ci ha lasciato alcuni anni fa ma rimangono indelebili i suoi insegnamenti – le parole di Linda Vanni – Grazie a lui la nostra Montopoli è divenuta negli anni Ottanta una cittadina contemporanea". "Il programma per cui siamo stati eletti – ha aggiunto la neo-sindaca – sarà sempre aperto al contributo di tutti, maggioranza e minoranze. L’ascolto sarà la nostra priorità. Trasparenza, partecipazione, legalità e responsabilità saranno i nostri principi guida. Lavoreremo per una Montopoli coraggiosa, dinamica, laboriosa e propulsiva, inclusiva". Della giunta fanno parte la vice Irene Cavallini e gli assessori Andrea Marino, Kendra Fiumanò, Marzio Gabbanini, Paolo Moretti.

Da registrare le dimissioni di Silvia Squarcini e Cristiano Bertagni del centrodestra Per un’altra Montopoli sostituiti da Giovanna Michelini e Antonio Storti. Lo stesso gruppo ha preannunciato la volontà di cambiare nome, sganciarsi dai partiti e costituirsi in schieramento civico Siamo per Montopoli. Capigruppo Marco Bonciolini per la maggioranza, Michael Cantarella di Idee in Comune e Lara Reali di Siamo per Montopoli.

g.n.