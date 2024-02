Invasione nerazzurra: Pisa mobilitato per la sfida al Parma

Invasione nerazzurra. Un sostegno trasversale per guidare il Pisa alla vittoria nella difficile sfida alla capolista Parma. Sold out infatti il settore ospiti dello stadio Tardini di Parma. Tutti i 1113 biglietti a disposizione dei supporter nerazzurri infatti sono stati venduti nel giro di meno di 24 ore e la società emiliana, insieme con la piattaforma Ticket One, ha così sbloccato anche un’altra grande porzione della curva sud dello stadio parmense, mettendo a disposizione altri 1700 tagliandi per i supporter nerazzurro. Ieri pomeriggio la corsa al biglietti è proseguita con altri centinaia di pisani che si sono aggiunti, portando il dato provvisorio a 1.425 spettatori confermati per la partita di sabato pomeriggio alle 14.

Difficile arrivare agli oltre 2000 tifosi nerazzurri presenti a Parma nel settembre 2021, con ben altri entusiasmi e dopo le prime ondate di Covid, con gran voglia di rientrare negli stadi da parte del pubblico, in seguito alle limitazioni imposte per la pandemia. Così come i 2500 dell’agosto 2018 in Coppa Italia, poco prima dell’inizio del torneo che portò la squadra verso la Serie B. I primi ad acquistare i biglietti sono stati i gruppi organizzati della Curva Nord che, con coerenza, continuano così a sostenere la squadra in trasferta, come è stato a Cosenza, ma incitando in maniera diversa per le partite in casa, come avvenuto contro Spezia e Sampdoria, proseguendo lo sciopero dallo stadio, ma non dal tifo, specialmente fuori dalle mura amiche. Un’altra risposta, in attesa che vengano esaudite le richieste di questa pacifica protesta: "Non entreremo fino ad un effettivo aumento della disponibilità dei biglietti di Curva".

La palla quindi è passata al Comune di Pisa che, con la protesta del pubblico da un lato e le rimostranze della società nerazzurra dall’altra, ha scelto la strada del lavoro sottotraccia, dopo i lavori annunciati in Curva Nord di queste settimane. "Siamo pronti a iniziare i lavori con un costo stimato di circa 140 mila euro - aveva dichiarato il vicesindaco del Comune di Pisa Raffaele Latrofa -. Il progetto prevede di effettuare rinforzi strutturali in acciaio sotto "il curvino", senza dover realizzare la scala in acciaio che avevamo ipotizzato in un primo momento". Quanto ci vorrà non è stato ancora specificato, ma essendo cifre sotto soglia l’affidamento diretto dei lavori. Sull’Albo Pretorio del Comune di Pisa per il momento non risulta ancora siano stati assegnati i lavori, ma l’amministrazione sta lavorando alacremente e, dato che non ci sarà bisogno di procedure pubbliche, i tempi saranno meno lunghi.

"Tutti gli enti coinvolti condividono il nostro stesso spirito di intervenire in tempi stretti - specificò il vicesindaco -, confidiamo di dare il via ai lavori, che non saranno di lunga durata, in tempi molto brevi". Nei prossimi giorni se ne saprà di più, con l’obiettivo di dare risposte già per le prossime gare casalinghe, se le tempistiche lo consentiranno.