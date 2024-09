Inzaghi: "Sarà una partita difficile con la Juve Stabia e dovremo restare concentrati"

Pisa, 28 settembre 2024 - A poche ore dal match con la Juve Stabia in trasferta (domani, 29 settembre, alle 15), l'allenatore del Pisa Sporting Club Filippo Inzaghi fa il punto della situazione per presentare il match. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi, Tramoni e Mlakar non saranno della partita. Come sta la squadra psicologicamente dopo la prima sconfitta stagionale, giunta in Coppa Italia contro il Cesena? “E’ tutto archiviato, abbiamo una grande classifica in campionato e dobbiamo continuare su questa strada. La squadra è pronta ad affrontare una gara difficile su un terreno nuovo per noi, ma ho visto tre ottimi allenamenti e mi auguro che la risposta sia come sempre positiva”. La partita col Brescia l’aveva definita quella della maturità. Questa invece come la definirebbe? “Sono curioso di vedere la reazione della squadra e va giocata con lo spirito giusto. Io spero sempre che ogni gara ci dia qualcosa in più, ci faccia crescere. Chiaramente arriviamo da tre vittorie di fila e ci piacerebbe dare continuità di risultati in campionato”. Quando parla di miglioramenti si riferisce anche alla difesa visto che sono arrivati anche gol evitabili? “La difesa lavora bene, sta facendo molto bene. Abbiamo preso qualche gol su calcio piazzato e, probabilmente, l’unico grande errore l’abbiamo fatto con il Brescia sbagliando sia la barriera che il posizionamento in area. Questo non deve più succedere”. Qual è la condizione di Mlakar e Tramoni? “Non ci saranno purtroppo e ci dispiace, ma abbiamo una squadra che può sostituire chiunque. Ci dispiace per i ragazzi perché erano entrambi in un buon momento ma li sostituiremo degnamente come sempre”. Possibilità di un cambio di modulo? Lind, Moreo e Bonfanti insieme, come avvenuto col Cesena, può essere una soluzione? “No, hanno giocato perché dovevamo recuperare la partita in Coppa, non è una soluzione da scegliere in condizioni normali. Noi dobbiamo dare continuità al nostro sistema di gioco. Speriamo di andare avanti così perché stiamo facendo bene”. Anche domani il settore ospiti è sold out. Che sensazione dà l’affetto intorno alla squadra? “Sono contento per i ragazzi, l’affetto e l’entusiasmo che c’è se lo sono meritato. Auguriamoci che sia una bella gara e che possiamo festeggiare insieme a loro”. Michele Bufalino