L’8ª volta al "Rigamonti-Ceppi». Una sola vittoria e 4 sconfitte

Il Pisa scende sul terreno del "Rigamonti-Ceppi" per l’ottava volta nella sua storia. Il bilancio complessivo dei sette precedenti è di una sola vittoria, 4 sconfitte e 2 pareggi. La sfida tra Sporting Club e blucelesti non si disputa sul palcoscenico della Serie B, in riva al lago Lario, dal lontano 24 settembre 1967: proprio in quell’occasione i nerazzurri riuscirono a conquistare il bottino pieno con il punteggio di 0-1. L’ultimissima partita disputata in casa del Lecco risale invece al 16 dicembre 2001, nel campionato di C1: i padroni di casa riuscirono a trionfare con due contestatissimi calci di rigore (inutile la rete pisana siglata da Massi Varricchio). La vittoria casalinga in cadetteria manca al Lecco, infine, dal 7 novembre 1965 (1-0).

M.A.