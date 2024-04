La carica dei mille, Pisa pronta all’esodo. Trasferta di Cremona, il grande "sì" dei tifosi

A dare la carica ai ragazzi di Alberto Aquilani ci penseranno i circa 1000 tifosi nerazzurri al seguito che non faranno mancare il proprio supporto ai giocatori al ‘Giovanni Zini’ di Cremona. L’esercito di supporter si dipanerà attraverso i gruppi organizzati della Curva Nord, dato che la trasferta sarà libera da restrizioni, oltre ai pullman del Centro di Coordinamento Pisa Clubs e del Club Autonomo Nerazzurro. Un vero e proprio esodo che non si registrava dalla sfida con il Parma dello scorso febbraio, quando erano sopraggiunti al Tardini oltre 1800 supporter nerazzurro. Numeri invidiabili per un turno infrasettimanale, spinto da un vero e proprio esodo. Al di là delle trasferte di Cremona e di Parma non si registravano numeri del genere dalle precedenti del Ferraris di Genova di gennaio 2023 (5000 pisani al seguito) o dalla vittoria di Parma dello scorso anno (2000 tifosi in trasferta).

I numeri dei supporter pisani allo Zini potrebbero portare questa trasferta comunque sul podio delle più numerose della stagione. I biglietti saranno in vendita ancora fino alle 19 di questa sera senza alcuna limitazioni su tutti i circuiti Ticket One, lo stesso in dotazione alla società nerazzurra. Per chi volesse ancora acquistare i biglietti i prezzi parlano di 15 euro più commissioni per i tifosi nerazzurri, per l’acquisto di un biglietto intero, 10 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni e 5 euro per gli under 14. I tifosi nerazzurri cercheranno l’effetto casalingo contro la Cremonese, ben consapevoli che a Cremona le media è di poco oltre i 9000 spettatori. Negli ultimi mesi, complice anche la bella stagione, in primavera si è sempre registrato un aumento della media spettatori sia in casa che in trasferta. L’andamento dei biglietti segue infine di pari passo il miglioramento dei risultati del Pisa di Aquilani, ma anche il ritorno dei supporter nerazzurri in Curva Nord dopo i lavori al curvino che hanno portato all’aumento di altri 500 posti. Dato che l’ultima settimana è caratterizzata da ben tre partite in 8 giorni, ieri è aperta anche la prevendita per la sfida contro il Sud Tirol. Prezzi leggermente più bassi in Curva Nord (il curvino) con 20 euro per biglietto, mentre sono 8,50 gli euro per gli under 14. In gradinata premium si va sui 30 euro più 3 di prevendita, mentre in gradinata laterale 27 euro più prevendita.

Prezzi confermati in tribuna superiore con 60 euro più 8 di prevendita e in tribuna inferiore, con 40 euro più 5 di prevendita. Anche in questo caso la tifoseria cerca l’effetto Arena Garibaldi. Buone notizie in questo caso perché ieri, nonostante ci sia prima da giocare la sfida con la Cremonese, sono già stati venduti circa 150 biglietti nel settore del curvino. Finora lo stadio pisano è tornato fortino, con cinque gare senza sconfitte consecutive per la squadra di Aquilani tra le mura amiche. L’obiettivo però, per adesso è quello di vincere contro la Cremonese. In trasferta i nerazzurri non vincono da quasi due mesi, l’ultimo successo infatti è giunto contro il Cittadella lo scorso 3 marzo.