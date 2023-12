La classifica e la giornata

La diciassettesima giornata, terzultima del girone d’andata, potrebbe rivelarsi una di quelle che poi, a campionato terminato, sarà stata determinante alla fine della classifica, in particolare quella del Pisa. Nessun scontro diretto in programma, con le lunghezze tra zona playoff e playout che potrebbero essere rivoluzionate. Gli uomini di Aquilani, che si trovano esattamente nella pancia della graduatoria, a Palermo hanno un solo risultato disponibile per rimanere aggrappati alle posizioni ambite, allontanando quelle pericolose: la vittoria. La giornata si è aperta con la gara tra lo Spezia di D’Angelo e il Bari, privo però di Sibilli (squalificato).

Alle 14 di oggi, invece, l’ultima in classifica, la FeralpiSalò, ospiterà una lanciata Cremonese, coinvolta nella bagarre delle prime posizioni. Bagarre che coinvolge anche il Como, terzo a 31 punti, che sfiderà il Brescia nel derby lombardo. Le rondinelle, imbattute dall’arrivo di Maran, con una vittoria manterrebbero il vantaggio in classifica sui nerazzurri. Sfida d’alta classifica tra il Modena e il Cittadella, squadra più in forma del campionato, sempre vittorioso dopo la sconfitta contro il Pisa. Quindi, Nesta e Pirlo, che in rossonero e in azzurro sono saliti sul tetto del mondo, si affronteranno in un Reggiana-Sampdoria che potrebbe o rilanciare gli emiliani, attualmente a quota 17, oppure far abbandonare ai blucerchiati definitivamente le zone grigie della classifica. In contemporanea a Palermo-Pisa, la capolista Parma visiterà un Cosenza in caduta libera (tre sconfitte di fila), così come il Catanzaro sarà ospite dell’Ascoli, quattro sconfitte nelle ultime cinque. La giornata si chiuderà con la gara tra Lecco e Ternana, in programma domenica alle 16:15. Gli uomini di Bonazzoli con tre punti hanno la possibilità di mantenersi vicini alla zona salvezza. Una classifica pronta a rivoluzionarsi, con il Pisa chiamato come non mai a prendere i tre punti.

Lorenzo Vero