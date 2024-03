La curiosità. Uova di cacao, il presidente nel cda di Witor’s. Nel 2021 cominciò la prima collaborazione

Oggi tanti pisani stanno aprendo le loro uova di Pasqua nerazzurre festeggiando la ricorrenza in famiglia. Da un po’ di tempo i dolci regali sono stati affiancati dal marchio Witor’s, l’azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato. In pochi sanno però che il presidente Giuseppe Corrado è nel consiglio direttivo dell’azienda, dopo esserne entrato a far parte nel 2021. Nel novembre dello stesso anno infatti fu proprio il presidente Corrado ad annunciare una prima collaborazione con Witor’s, divenuto partner della società nerazzurra. "Witor’s è il produttore di Boero e si sono creati i presupposti per creare col Pisa qualcosa insieme", dichiarò Corrado ormai 2 anni e mezzo fa. C’è però molto di più quella operazione che oggi ha portato a brandizzare le uova di Pasqua proprio col marchio dell’azienda di Gorizia e Cremona, conosciuta principalmente per "Il Boero", il cui giro di affari si aggira oltre agli 80 milioni di euro.

Nel 2021 infatti la 21 Invest di Alessandro Benetton rilevò il marchio. Operazione conclusa insieme con Giuseppe Corrado, con il quale già in passato c’era stata una ‘collaborazione’. Nel 2009 infatti Corrado passò a Medusa, dove fu tra i protagonisti della fusione tra Medusa Multicinema di Mediaset e i cinema Warner di 21 Investments (di proprietà di Alessandro Benetton). Fu così che nacque The Space Cinema. Nel nuovo consiglio di Witor’s all’acquisizione nel 2021 ad affiancare i fratelli Bonetti, già fondatori della casa dolciaria, si inserì anche Jean Valery Raffars, manager con una vasta esperienza nel settore dolciario, e appunto, Giuseppe Corrado.

Michele Bufalino