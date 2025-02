La decisione aia. Fabio Maresca dirigerà la gara contro Cesena

L’Aia, Associazione Italiana Arbitri, sembra aver accolto le lamentele del Pisa e risposto positivamente. Dopo gli episodi controversi nel corso della sfida al Cittadella, tra i quali il gol annullato a Piccinini e l’espulsione inflitta a Lind (una giornata di squalifica), la società nerazzurra ha fatto richiesta di maggiore attenzione per le direzioni successive. Così, il designatore Gianluca Rocchi ha scelto un arbitro esperto per la sfida contro il Cesena. Sarà infatti Fabio Maresca della sezione di Napoli il direttore di gara per la partita del "Dino Manuzzi".

In carriera, per il classe 1981, sono 133 le partite dirette in Serie A, 80 in Serie B (playoff inclusi), oltre a varie in Europa tra qualificazioni di Champions League, Europa League e Conference. Una direzione estremamente esperta per la sfida del "Manuzzi", come richiesto dal Pisa. Per Maresca sono otto i precedenti con il Pisa.

Il bilancio? Totalmente positivo: cinque vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il più lontano risale alla stagione 2011/12, con la sconfitta dei nerazzurri in trasferta sul campo del Teramo. L’ultimo, invece, decisamente più ravvicinato: lo scorso maggio, nella sfida d’addio di Gaetano Masucci all’Arena contro il Sudtirol, terminata per 2-2.

A completare la squadra arbitrale ci saranno Palermo di Bari e Fontemurato di Roma2 come guardalinee, mentre Silvestri della sezione di Roma1 sarà il quarto uomo. Al var ci sarà Daniele Paterna di Teramo, mentre Niccolò Baroni della sezione di Firenze sarà l’assistente var.

Lorenzo Vero