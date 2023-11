La favola del Sudtirol

La missione è ancor più complicata di quella compiuta l’anno scorso, quando dalle parti del "Druso" si sognava letteralmente a occhi aperti per una categoria mai vissuta nella storia del club. Il SudTirol nell’agosto del 2022 si affacciò alla Serie B da autentica "cenerentola": dopo un inizio disastroso, proprio la vittoria ottenuta in rimonta contro il Pisa segnò l’inizio di una favola che, con il passare dei mesi, si è trasformata in una realtà da preservare e conservare. Grazie alle intuizioni e all’esperienza di Pierpaolo Bisoli in panchina, i tirolesi non soltanto hanno centrato la salvezza con tantissime settimane di anticipo rispetto al termine della stagione, ma si sono regalati anche lo sfizio di disputare le semifinali dei playoff per la Serie A. Una serie incredibile di fortunati eventi avrà pensato qualcuno: non quelli del SudTirol, che nel corso dell’estate hanno lavorato per mantenere una buona parte dell’ossatura della formazione che a maggio aveva chiuso al sesto posto, inserendovi ben quindici volti nuovi (dei quali soltanto 6 appartenenti alla lista Under).

A guidare il gruppo ancora Bisoli, desideroso di dimostrare di poter incidere fin dall’inizio della stagione e non, come vorrebbe l’etichetta che gli è stata applicata nel corso delle annate, soltanto dopo essere subentrato a campionato in corso. A giudicare dai risultati ottenuti nelle prime undici giornate disputate – il SudTirol deve recuperare il match con il Brescia -, la squadra non sembra aver smarrito la "ghigna dura" che l’aveva contraddistinta nel passato torneo: 16 punti conquistati, momentaneamente a meno uno dai playoff e la sensazione di grande solidità. Tra le mura amiche la formazione di Bolzano ha ottenuto 8 punti, frutto di due successi, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. La differenza rispetto all’annata precedente, quando gli uomini di Bisoli compensavano la difficoltà realizzativa con una fase difensiva d’acciaio, è proprio la verve realizzativa: sono già 9 le reti siglate al "Druso", arrivate in appena tre partite (3 reti rifilate a Spezia, Ascoli e Sampdoria; contro Modena e Catanzaro il SudTirol ha chiuso a secco). Particolare attenzione va prestata al "solito" Odogwu, già autore di 4 gol tutti su azione (l’anno scorso ha chiuso a quota 9), e al fantasista Casiraghi, vicecapocannoniere della B con 7 centri (2 dal dischetto).

M.A.