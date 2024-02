La gara con il Venezia. Francesco Cosso arbitro in rampa di lancio. Dirigerà la partita di sabato all’Arena Garibaldi

Sarà Francesco Cosso il direttore di gara scelto dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi per la partita in programma sabato alle 16:15 all’Arena Garibaldi (calcio d’inizio alle ore 16:15) tra il Pisa e il Venezia, valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 2023/24. A completare la squadra arbitrale, oltre all’arbitro della sezione di Reggio Calabria, ci saranno Davide Imperiale della sezione di Genova e Matteo Politi della sezione di Lecce come guardalinee, mentre il quarto assistente sarà Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo. Il responsabile var sarà Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato da Oreste Muto di Torre Annunziata. Cosso è un arbitro in rampa di lancio: otto le partite dirette in Serie A, cinque in Coppa Italia e ventinove in Serie B, oltre a sessanta gare dirette in Serie C tra stagioni regolari e playoff. Il Pisa è una delle squadre che più volte ha diretto in carriera: ben sei nelle ultime tre stagioni. Il bilancio con questo arbitro è leggermente sfavorevole per la società nerazzurra, soprattutto nell’ultimo periodo: due vittorie per il Pisa, un pareggio e tre sconfitte. Il primo precedente risale all’estate del 2021, quando una doppietta di Lucca stese l’Alessandria (2-0), quindi, sempre nella stessa stagione sono arrivate la sconfitta interna con il Frosinone (1-3) e la vittoria per 3-2 con il Crotone.

Nel dicembre 2022, quindi, il criticato pareggio per 0-0 al "San Nicola" contro il Bari, con il recriminato pugno in uscita rifilato da Caprile a Idrissa Touré. Quindi, la sconfitta di fine anno contro il Frosinone, sempre interna, sempre per 1-3. L’ultimo precedente, invece, risale a questa stagione, ottobre: un’altra sconfitta all’Arena Garibaldi, contro il Lecco, rimediata all’ultima azione. Su tutti i giocatori del Pisa, sarà Simone Canestrelli quello chiamato a maggiore attenzione. Con il cartellino ricevuto a Parma, il difensore è entrato in diffida, e un giallo gli farebbe saltare la sfida contro il Modena in programma mercoledì nel turno infrasettimanale.

Lorenzo Vero