La guida del tifoso per i biglietti di Pisa-Cesena

Pisa, 19 settembre - Sono già in vendita i biglietti per la partita di Coppa Italia Pisa-Cesena, in programma mercoledì 25 settembre 2024 alle 18 e valida per i Sedicesimi di Finale.

Di seguito ecco una guida sull'acquisto dei tagliandi:

Giovedì 19 settembre alle ore 15.30 apertura prevendita Curva Nord, Gradinata, Tribuna (Inferiore e Superiore). Disponibile in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano: – Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22) – Solo Pisa (via Piave) – Tifo Pisa (Fornacette)

Sempre giovedì 19 alle ore 15.30 apertura prevendita Curva Sud (settore ospiti). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Emilia Romagna potranno acquistare biglietti soltanto nel suddetto settore e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena FC.

Prevendita on line attiva a partire dalle ore 15.30 di giovedì 19 settembre. Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Promozione Abbonati. Per questa gara è stata decisa una tariffa promozionale dedicata agli abbonati alla stagione agonistica 2024-2025. Per poterne usufruire sarà necessario presentarsi ad uno dei suddetti Store con la propria Membership Pisa Card. Oppure, usufruendo dell’acquisto on line, inserendo il codice della propria Membership Pisa Card, quella su cui è stato caricato l’abbonamento, nell’apposito box “Inserisci il Codice Promozione”; cliccando sul lucchetto si ‘sbloccherà’ la tariffa dedicata. Tale iniziativa non sarà attiva nel Settore Curva Nord dove è stato deciso di applicare una tariffa base già ridotta e promozionale.

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Nord Intero. 8 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 5 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud Intero. 8 euro (+ 2 euro d.p.) Under 14. 5 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Premium Intero. 25 euro (+ 3 euro d.p.) Ridotto Abbonati. 15 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata Laterale Intero. 25 euro (+ 3 euro d.p.) Ridotto Abbonati. 15 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore Intero. 32 euro (+ 4 euro d.p.) Ridotto Abbonati. 22 euro (+ 4 euro d.p.) Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.) Disabili. 22 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore Intero. 50 euro (+ 5 euro d.p.) Ridotto Abbonati. 35 euro (+ 3 euro d.p.) Under 14. 13 euro (+ 2 euro d.p.) Disabili. 22 euro (+ 4 euro d.p.)

La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2010