La lotta per l’A 2. Gara cruciale per i Lupi contro Castellana

Gara cruciale per i Lupi, in chiave salvezza, contro Castellana Grotte, domani alle 18 al PalaParenti. Le due squadre sono coinvolte, nella lotta per la permanenza in A2. Con loro Ortona. Altre squadre (Cantù, Pineto e Aversa) stanno meglio; il quadro potrebbe cambiare, nel caso in cui a Santa Croce, dopo l’arrivo di Allik, tornasse ancor più decisa sul mercato, per un ulteriore rinforzo in attacco. Ma, l’immediato, pone l’attenzione sul confronto di domani, coi pugliesi della città delle grotte. Le due squadre stazionano, con 5 punti, sul fondo. Lupi penultimi e baresi terz’ultimi. I biancorossi di coach Bulleri hanno conseguito finora due vittorie e sei sconfitte, di cui l’ultima domenica scorsa a Reggio Emilia. Primi due set imbarazzanti, terminati a 12 ed a 9, col tecnico Bulleri, il quale ha ammesso che - "è stato toccato il fondo". Nel terzo e quarto parziale i conciari hanno reagito, riaprendo la gara. L’approccio è stato sbagliato, per una squadra che sa di dover lottare per la salvezza. Domani una nuova sconfitta, potrebbe essere fatale. Serve una vittoria da tre punti. I Lupi potrebbero presentarsi con Pardo nel ruolo di opposto. Castellana Grotte dovrebbe schierare: Fanizza-Cianciotta, Ciccolella-Ceban, Bermudez-Pol e Princi libero. "Ora bisogna reagire – ha detto Bulleri, debuttante in A2, come molti altri componenti la compagine biancorossa - con lo spirito ed il cuore che ci richiedono sostenitori e dirigenti. Serve una prova da Lupi. Con i baresi ci giochiamo tanto. La grinta dovrà essere la base su cui costruire la prestazione che ci possa permettere di conquistare la vittoria".

I tifosi della Curva hanno ribadito il loro sostegno alla squadra. Per il campionato di B, sono tre oggi le gare in programma. La capolista Arno ospita i romani di Anguillara Sabazia alle 17,30. Castelfranchesi favoriti. Alle 18,30 il Gruppo Lupi Pontedera, terzo in classifica, è di scena a Prato, per confermarsi in alto. Infine alle 21 i Lupi santacrocesi fanno visita al Grosseto, squadra in salute.

Marco Lepri