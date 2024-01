La partita in casa. La prima uscita ufficiale del 2024 dei supporter. Prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita

Siamo entrati nella settimana che porta al ritorno in campo: sabato 13 gennaio i nerazzurri ospiteranno la Reggiana sul prato dell’Arena Garibaldi.

Il primo match dell’anno segna quindi anche il rientro dei supporter nerazzurri sui gradoni dell’impianto di Porta a Lucca: la prevendita dei tagliandi ha preso il via lunedì 8 gennaio come di consueto sul sito internet di Ticketone e nei classici punti vendita (Pisa Store di via Bianchi e via Oberda-Borgo Largo, Solo Pisa in via Piave e Tifo Pisa a Fornacette). I tagliandi di Curva Nord (20 euro più diritti di prevendita oppure 8,5 euro per gli Under 14) sono in vendita esclusivamente sulla piattaforma Ticketag, dedicata a tutti gli abbonati che intendono rivendere il proprio posto poiché impossibilitati a recarsi allo stadio.

Questi i prezzi degli altri settori: Gradinata Premium 30 euro (10,5 euro per Under 14), Gradinata laterale 27 euro (8,5 euro per Under 14), Tribuna inferiore 40 euro (10,5 euro per Under 14, 20 euro per disabili), Tribuna superiore 60 euro (14 euro Under 14, 20 euro per disabili).

Attiva senza restrizioni anche la prevendita per il settore ospiti di Curva Sud. Inoltre in occasione della sfida con la Reggiana la società di via Battisti ripropone l’iniziativa dedicata agli Under 14: saranno messi a disposizione 500 biglietti gratuiti per i minori di 14 anni in tutti i settori dello stadio fatta esclusione, ovviamente, del settore di Curva Nord.

I biglietti potranno essere richiesti (fino ad esaurimento) esclusivamente al Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo a fronte dell’acquisto da parte dell’accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado) di un biglietto a tariffa intera.

M.A.