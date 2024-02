La probabile formazione. Bonfanti più Torregrossa: Aquilani lo può fare

Il nove e il dieci assieme. Bonfanti e Torregrossa. La nuova coppia offensiva sembra centrale per la risalita dei nerazzurri, e anche a Parma è lecito pensare che i due possano partire assieme dal primo minuto. Nonostante ciò, sono tanti (come sempre) i dubbi di formazione del Pisa per la sfida del "Tardini". Anche in questo turno i nerazzurri sembrano destinati a cambiare l’undici iniziale, come sempre è successo finora in campionato. Dubbi che nascono dal modulo: il 4-2-3-1, che è stato il modulo "standard" di questa stagione, rappresenterebbe una disposizione a specchio rispetto agli emiliani, ma più accreditata rimane l’ipotesi 3-5-2. Aquilani nel 2024 ha scelto di adottare spesso alla difesa a tre, come fatto dal primo minuto nell’ultimo turno.

A favorire la difesa a tre è anche il rientro dalla squalifica di Calabresi, che completerebbe il trio con Caracciolo e Canestrelli. La linea a cinque favorirebbe la libertà sulla fascia di Barbieri, migliore in campo nell’ultimo turno, con Esteves sul lato opposto. Difficile, però, pensare a un’altra esclusione per novanta minuti di Beruatto. Altro elemento ritrovato e ormai insostituibile per il Pisa è Touré, che oltre a essere stato "mattatore" nell’ultima visita a Parma, garantisce una fisicità che si mescola benissimo con la regia di Veloso e il dinamismo di Marin. Non da escludere una chance anche per Piccinini. Il 3-5-2 toglierebbe spazio a Mattia Valoti. Il capocannoniere nerazzurro contro la Sampdoria è rimasto a riposo, e nel modulo senza trequartista la sua collocazione sarebbe maggiormente complicata, soprattutto considerando la rigenerazione di Torregrossa con Bonfanti. Possibile panchina per Arena, che diventerebbe arma da utilizzare a partita in corso.

Lorenzo Vero