La prova del 9 ad Ancona: "Una sfida difficilissima"

Una sola vittoria negli ultimi 10 scontri diretti. Un unico exploit esterno nelle nove trasferte sostenute (e neppure al Del Conero, che non era ancora nato) datato 1955-56 e 8 reti incassate nelle ultime due sconfitte: lo 0-5 al Mannucci della stagione 2021-22 e il 3-0 fuori casa del campionato scorso, con speranze già chiuse prima del tè. Basterebbero questi pochi dati a far capire quanto sia temibile per il Pontedera la trasferta odierna ad Ancona, primo impegno di un dicembre che in 21 giorni obbliga i granata a scendere in campo 6 volte (una per la Coppa, il 12 dicembre, in casa contro il Padova). Oltretutto l’allenatore Massimiliano Canzi deve affrontare questo viaggio (la squadra è partita alle 14,30 di ieri) della quartultima giornata di andata senza il suo portiere titolare, Giuseppe Stancampiano (36), che si è infortunato in allenamento, e così al suo posto torna tra i pali Lewis, che aveva disputato da titolare le prime sette partite. "Sappiamo che ci attende una sfida difficilissima – ha dichiarato Canzi prima di salire sul pullman – contro una squadra che ha ripreso un cammino strepitoso e la sua fisionomia grazie ad un allenatore come Colavitto (subentrato a Donadel alla 10a giornata, ndr) che applica un gioco chiaro e caratterizzato". Se nello 0-5 incassato il 23 gennaio 2022 il tecnico ancora non era al Pontedera, il 3-0 rimediato a gennaio di quest’anno con lui in panchina è stato... utilizzato dallo stesso Canzi per motivare ancor più i suoi giocatori: "La sconfitta dell’anno scorso brucia ancora, ma è stata meritatissima perché abbiamo giocato male, è stata la nostra peggiore partita. Per questo è rimasto un risentimento dentro di noi e su questo ho fatto leva durante la settimana. D’altronde sappiamo che dovremo essere molto attenti e molto bravi in fase difensiva, perché l’Ancona lo è in attacco (dove si esibiscono anche i due ex, Cioffi e Peli, ndr) e quindi la sconfitta dell’altra volta ci deve servire da esempio per capire che non possiamo mai distrarci. Anche perché i marchigiani non sono una squadra che specula e quindi vorranno subito provare a vincere". Oltre a Stancampiano sono ancora out per infortunio Provenzano e Cerretti, che avevano già saltato la gara persa in campionato contro l’Entella e la vittoriosa rivincita di Coppa, che poi è stata la quarta vittoria esterna consecutiva per il Pontedera dopo Lucca, Novara (Coppa) e Ferrara. Riuscire ad aggiungere Ancona sarebbe mettere un’altra perla alla stagione. Dirige Peletti di Crema, inizio alle 18,30. Probabile formazione (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro.

Stefano Lemmi