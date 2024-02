La sfida in casa. Prosegue lo ’sciopero’ dei tifosi all’Arena. Molti i biglietti ancora invenduti. Tutte le info

Non sembra in aumento il numero delle presenze all’Arena Garibaldi. Al momento, a due giorni dalla partita contro il Venezia (in programma sabato alle 16:15), risultano ancora molti i biglietti non ancora venduti, soprattutto per quanto riguarda il settore denominato "gradinata premium" (il cui prezzo a tagliando è di trenta euro). Attualmente, quasi interamente invenduto il settore di gradinata adiacente alla zona chiusa della "Curva Sud". Grande disponibilità anche per la tribuna superiore coperta.

Da notificare anche la crescita esponenziale dei biglietti messi in vendita dai possessori di abbonamento sul servizio Ticketag per la "Curva Nord". Una situazione figlia dello sciopero a tempo indeterminato dei gruppi organizzati del settore più caldo del tifo nerazzurro. Continuerà così la paradossale situazione che sta vivendo la squadra nerazzurra, con un seguito molto più caloroso in trasferta rispetto alle partite interne (basti pensare all’ultima gara, dove oltre 1800 persone hanno raggiunto Parma). Lecito pensare che il settore del tifo più "rumoroso" nelle prossime sfide sarà il prolungamento della curva nord che termina accanto alla gradinata.

Difficilmente sarà superato il dato registrato nell’ultima sfida interna, contro la Sampdoria di Pirlo, quando furono 6802 i biglietti staccati per la partita (nel conteggio sono presi in analisi anche i possessori di abbonamento). Non sarà numeroso nemmeno il seguito dei tifosi del Venezia sabato. Al momento risulta poca l’affluenza proveniente dalla Laguna, nonostante siano in corsa per la promozione diretta. Intanto, da mercoledì pomeriggio è partita la vendita libera dei biglietti per la partita del primoturno infrasettimanale del 2024, sempre all’Arena Garibaldi, contro il Modena dell’ex nerazzurro Gliozzi, in programma mercoledì 28 febbraio alle 20:30. Aperta la vendita online, oltre che nei punti vendita selezionati.

Lorenzo Vero