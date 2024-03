La sosta nerazzurra in quattro mosse. Dal Curvino pronto, al ritorno di Torregrossa

Quattro temi dai quali ripartire per la sosta, in vista del finale di stagione, mai così ricco di spunti, ma soprattutto affollato di squadre. I nerazzurri affrontano queste due settimane con l’obiettivo di ricaricare le energie per preparare al meglio i prossimi impegni.

1) Playoff o playout?

La corsa ai playoff è appena entrata nel vivo. Il Pisa (37 punti) è tornato all’undicesimo posto, perdendo tre posizioni, ma ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Basti pensare che, tra il settimo posto della Sampdoria (40) e il tredicesimo posto del Modena (37), ci sono soltanto tre punti, nei quali sono racchiuse ben sette squadre. Con la vittoria della Ternana (32 punti) anche i playout sono tornati a 5 punti di distacco e, probabilmente, occorrerà comunque mantenere altissima la concentrazione per un campionato, come quello di Serie B, nel quale bastano anche solo due risultati positivi o due risultati negativi di fila, per cambiare totalmente la percezione.

2) Il calendario

I nerazzurri ora saranno di scena contro il Palermo (1 aprile alle 15), ma saranno 8 partite di altissima difficoltà. Dopo i rosanero il Pisa sarà ospite del Brescia il 6 aprile alle 14, dovendo quindi affrontare consecutivamente ben due squadre in lotta per i playoff (tre se consideriamo la sfida persa col Como). All’Arena poi sarà ospite la Feralpisalò il 13 aprile alle 14, invischiata nella lotta per non retrocedere, poi il Bari il 20 aprile alle 14, quindi altro scontro di alta quota con il Catanzaro all’Arena (26 aprile alle 20.30), e ancora la temibile Cremonese (1 maggio alle 12.30). Si chiuderà in data e orario da definire contro Sudtirol e Ascoli.

3) Il "curvino"

Il primo test dopo l’ultima sosta contro il Palermo sarà importante anche perché i tifosi della Curva Nord potranno rientrare allo stadio. Ieri infatti il vicesindaco Raffaele Latrofa ha annunciato la conclusione del montaggio dei seggiolini della porzione di 520 posti da riaprire nel settore dell’Arena. Ora manca soltanto il collaudo delle strutture in acciaio e l’ultimo sopralluogo della commissione di vigilanza per concludere questo iter. Così, nel momento più importante della stagione, i tifosi potranno infuocare l’Arena Garibaldi.

4) Recupero infortunati

L’ultimo grande tema da affrontare in questa sosta è quello del recupero degli infortunati. Ben tre giocatori potranno tornare a disposizione del tecnico Alberto Aquilani. Di sicuro Mattia Valoti potrà aver smaltito il suo attacco influenzale, mentre tutti aspettano Matteo Tramoni, dopo l’infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori 7 mesi. Il corso potrebbe guadagnarsi la sua prima convocazione. Infine Ernesto Torregrossa, dopo la botta al ginocchio col Parma, dovrebbe tornare arruolabile proprio nei prossimi giorni. Aquilani potrebbe riavere finalmente il gruppo al completo.