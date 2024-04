"La tradizione sorride al Pisa: invincibile contro il Catanzaro all'Arena Garibaldi"

La tradizione sorride al Pisa: negli 11 precedenti disputati sul prato dell’Arena Garibaldi, il Catanzaro non è mai riuscito a conquistare l’intera posta in palio. Il bilancio complessivo infatti evidenzia 6 successi nerazzurri e 5 pareggi. L’ultimo confronto andato in scena è datato 2 febbraio 2014, quando le due compagini militavano nel campionato di Lega Pro Prima Divisione (l’odierna Serie C): il Pisa allora guidato da Francesco Cozza (nella stagione precedente proprio sulla panchina del Catanzaro) impattò sullo 0-0 contro i calabresi allenati da Oscar Brevi. I pali di quel Catanzaro erano difesi da Giacomo Bindi, che due anni dopo avrebbe festeggiato la promozione in B con lo Sporting Club al termine dei playoff vissuti con Gattuso in panchina. L’ultimo successo del Pisa risale al 28 ottobre 2012, sempre in Lega Pro: al vantaggio ospite propiziato dall’autorete di Mingazzini, risposero la doppietta di Favasuli e i sigilli di Buscè e Perez, che sigillarono il 4-1 finale. Pisa e Catanzaro inoltre non si sfidano in Serie B, all’ombra della Torre, dalla stagione 1989-1990, che culminò con l’ultima promozione in A targata Anconetani. Il 4 febbraio 1990 la formazione di mister Luca Giannini incassò un 1-1 firmato dalle reti di Piovanelli e Giuseppe Lorenzo per i giallorossi. In un solo caso la sfida è stata giocata nel massimo torneo: il 21 novembre 1982, nella prima annata in Serie A durante l’epopea del Presidentissimo, Pisa e Catanzaro si spartirono la posta con lo 0-0 finale. Il primissimo incrocio ufficiale tra nerazzurri e calabresi, infine, avvenne il 31 gennaio 1937 in Serie B: ebbe la meglio lo Sporting Club con un roboante 5-1. M.A.