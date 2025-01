LA TRASFERTA. Sfida in Calabria. Serve la "tessera»

Parte oggi, per il Pisa, la missione Catanzaro. Filippo Inzaghi, infatti, dopo la vittoria contro la Carrarese ha imposto un giorno di riposo alla sua squadra, considerando anche il lavoro di oltre una settimana, nove giorni consecutivi, precedenti, non a caso si era definito "sinceramente preoccupato" per la partita. Il riposo è importante tanto quanto l’allenamento si dice: e infatti quando i giocatori lo rifiutarono dopo la vittoria con il Brescia arrivarono due sconfitte consecutive. Quattro allenamenti al ’Cetilar’ di San Piero a Grado, prima della partenza verso la Calabria. Una sfida nella quale i nerazzurri potrebbero vedere finalmente in campo Olimpiu Morutan, rimasto in panchina lunedì perché la partita non ha permesso le condizioni ideali per un suo ritorno e, chissà, Henrik Meister. Il centravanti danese, che oggi sarà presentato alla stampa, rientrerà sicuramente nella lista dei convocati, come lo sarebbe stato – lo ha dichiarato Inzaghi – con la Carrarese, se fosse arrivato in tempo l’autorizzazione: "Ci è dispiaciuto non poterlo utilizzare, ma il transfer è arrivato troppo tardi". Sono state rese note, invece, le modalità di acquisto dei biglietti per coloro i quali vorranno seguire il Pisa a Catanzaro: restrizioni, con vendite ammesse soltanto ai residenti nella Provincia di Pisa e solamente se sottoscrittori della tessera del tifoso. Decisioni che ridurranno così sicuramente la presenza dei sostenitori nerazzurri in Calabria. Il prezzo del tagliando è di 16 euro e 50 centesimi.

Lorenzo Vero