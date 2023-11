L’analisi del tecnico Aquilani. "Vinto nel modo in cui volevamo»

La terza vittoria esterna dei nerazzurri in questo campionato è quella più bella per il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani che ritrova il successo dopo altrettante gare. "E’ una bella vittoria - dichiara soddisfatto l’allenatore del Pisa -. Voluta, cercata, dopo una prestazione importante". Forse il primo vero successo, escludendo la vittoria d’esordio a Genova che porta il marchio di fabbrica dell’idea di gioco voluta da società e allenatore: "Abbiamo vinto nel modo in cui volevamo e questo mi rende molto soddisfatto - prosegue Aquilani -. I ragazzi sono stati bravi soprattutto a mettere le qualità individuali al servizio della collettività. Bisogna sempre cercare di determinare gli episodi, spesso questo non ci è riuscito, ma se c’è qualcosa di cui sono orgoglioso è che la squadra non mi ha mai abbandonato".

"Per affrontare un campionato difficile come questo ci sono tante componenti da mettere in una partita - spiega Aquilani -. Senza l’attenzione, la determinazione, la sofferenza e l’umiltà, partite come queste non si vincono. Oggi abbiamo fatto una partita seria e completa, forse può sembrare anche banale, ma non è così". L’ex tecnico della Fiorentina Primavera analizza il momento e individua il perché il Pisa sia riuscito a portare a casa i tre punti: "Abbiamo portato gli episodi dalla nostra parte e siamo stati cattivi e concentrati - ribadisce Aquilani -. I ragazzi hanno giocato bene, sapevano quando tenerla e quando verticalizzare. Il secondo gol è arrivato su una situazione preparata in allenamento. Penso che sia stata un’azione fatta bene, ma non è l’unica. Quando si concretizza sembra tutto più bello, ma io sono soddisfatto perché i ragazzi credono in quello che proponiamo. Abbiamo ottenuto una vittoria su un campo molto difficile. Non è un risultato scontato".

Secondo Aquilani il Pisa finora è stato frenato anche da componenti esterne, ma adesso sembra aver trovato la sua dimensione: "Avevamo bisogno di un po’ di tempo, c’era chi veniva da problemi fisici o da metodi diversi - analizza Aquilani -. Serviva un po’ di adattamento. La pausa arriva in un momento propizio, la accettiamo perché non si sa mai se è meglio o peggio. La prendiamo per lavorare e cementare la nostra idea di gioco". L’allenatore del Pisa conclude la sua analisi post partita con una frase ormai iconica: "Come ho già detto questa è la strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare così".

Michele Bufalino