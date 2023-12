L’analisi dell’allenatore Aquilani. "Una gara interpretata molto bene»

Vittoria importante, fondamentale, quella ottenuta dal Pisa contro l’Ascoli. Punti importanti che ricacciano la zona salvezza a cinque lunghezze di distanza. Soddisfazione percepita anche dalle parole di Aquilani in conferenza stampa: "I ragazzi hanno interpretato bene la partita, con la pazienza giusta. Hanno interpretato bene i momenti della gara: capire quando era possibile scardinare una difesa, quella avversaria, che si abbassava molto, facendolo grazie a un gol molto bello. Poi la partita si è sporcata: apprezzo il fatto che i ragazzi abbiano percepito il fatto, mettendo dentro il qualcosa che porta a casa. Faccio i miei complimenti". Il migliore in campo, e autore del gol vittoria, è stato Mlakar, schierato in una posizione più centrale, con Moreo traslato sulla sinistra: "Entrambi mi danno garanzie per giocare in entrambi i ruoli". Una grande prestazione è arrivata anche dalla difesa, su tutti da Canestrelli: "Hanno interpretato alla grande la partita, capendo quando era il momento di battagliare e respingere gli attacchi avversari. Il risultato del buon lavoro difensivo è il fatto che Nicolas abbia compiuto poche parate: l’intera fase difensiva ha lavorato bene, anche in un momento nel quale è sembrata più una partita di ping-pong che di calcio".

La soddisfazione della vittoria allontana così la tristezza e delusione della sfida di Palermo: "Quella partita ci ha lasciato rabbia ed energia vista oggi: a fine gara non ci siamo sentiti più leggeri, ma pieni di carica figlia del risultato". Contro l’Ascoli, per la prima volta si è potuta avvertire la nascita di una sintonia tra la squadra di Aquilani e il pubblico, tornato a riempire l’Arena: "Il pubblico, soprattutto qui, è fondamentale. Mi auguro che oggi parta un nuovo percorso anche con loro, l’auspicio è che ciò continui. Per farlo, dovremmo essere bravi noi per dare entusiasmo, e spingerli". Poco il tempo, però, per festeggiare, tra due giorni sarà di nuovo giorno di gara, contro la Ternana: "Ci aspetta una partita difficile, d’altronde anche perché abbiamo visto che non ne esistono di facili. Poi il momento è particolare: siamo sotto Natale, praticamente abbiamo solamente tempo per riposare, più che per allenarci. Mi auguro che i giocatori trasportino l’energia che ha dato questa vittoria a Terni".

Lorenzo Vero